“Internet, desde que nació, solo ha ido y solo puede ir en una dirección: hacia delante y a más”

¿Sabes cuántas búsquedas hacemos al día los internautas?¡¡Más de seis mil millones!! Solemos llegar al ordenador, abrir el buscador favorito y buscar lo que queremos. Entonces, casi al momento, obtenemos muchos resultados. Lo que para nosotros es un proceso automático en realidad esconde un funcionamiento muy profundo y complicado fruto de años y años de desarrollo e investigación que, con motivo del Día del Internauta, explica nuestra experta en BigData y CEO de Pentaquark Consulting, Stella Luna de María: “Los inicios nos remontan a los años 60. En plena guerra fría, Estados Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. Las comunicaciones entre ordenadores fueron evolucionando y, a través de las mejoras, llegamos a Internet como lo conocemos hoy en día”.

Sobre las búsquedas personalizadas, Stella detalla que “eso es más bien tema de cookies, que almacenan lo que nosotros buscamos y ayuda a que las búsquedas sean personalizadas, pero se puede evitar si las limpiamos y usamos bloqueadores y si además navegamos en modo privado”.

¿Qué hace falta hoy en día para tener internet? Imaginemos que no tenemos ordenador a mano pero sí móvil, ¿cualquier móvil vale? ¿Si rescatamos del baúl de los recuerdos el Nokia de hace 15 años podremos navegar por internet con normalidad? Stella sorprende con la respuesta: “Pues sí, con un Nokia de hace 15 sí, aunque con uno de 20 años no porque no estaban preparados para internet, pero los siguientes sí. Eso sí, irá despacio porque no están preparados para 3G, 4G ni, evidentemente, 5G, pero sí que podíamos navegar con ellos”.

La experta en BigData se moja, para terminar, en opinar hacia dónde cree que nos dirigimos con internet, cómo va a evolucionar: “Siempre hacia delante y además rápidamente. La inversión en investigación es muy fuerte y ahora hacemos cosas que hace unos años ni soñábamos, como que una nevera pueda pedir leche si nota que falta, sin intervención nuestra”. Eso sí, es realista sobre el acceso gratuito y universal: “No sé si pasará porque, como servicio, algo costará, pero sí que estamos yendo a un acceso cada día más sencillo y barato”, finaliza Stella.