Un informático de Valencia va a Sedaví tras la DANA, se encuentra con un mecánico en medio del caos y la pregunta que le hace le cambia la vida: "Muerto"

La Dana ha sembrado la tragedia pero también nos ha mostrado historias increíbles de solidaridad. Hay quien va a fregar a Paipota, a repartir comida por Ribarroja, quien ayuda a recuperar álbumes de fotos estropeados por el barro, incluso profesionales como los electricistas que están yendo en furgonetas por todas las localidades a arreglar gratuitamente las instalaciones arrasadas por el agua.

En Fin de Semana hemos escuchado este domingo otro ejemplo increíble. El protagonista se llama Carlos Bermell. Es informático en Valencia. Cuando se enteró de la catástrofe no dudó en irse a ayudar a Sedaví, uno de los municipios valencianos afectado por las riadas. En un primer momento al igual que otros voluntarios, se dedicó a quitar barro, pero luego se dio cuenta de que su aportación podría tener más valor en otro sentido: recuperar los ordenadores que el agua había destrozado.

La idea surgió en Sedaví, uno de los municipios castigados por las riadas. "Fui a llevar un ordenador a un cliente que se había quedado allí y no podía moverse cuando tuve un problema con mi propio vehículo que no me arrancaba. Estábamos en medio de la nada y del caos, con el coche muerto". Entonces, recuerda como apareció un mecánico y lo puso en marcha.

"Me preguntó si era informático". Carlos asintió, así que este desconocido le dijo que le iba a llevar un ordenador estropeado que pensaban tirar. Y "así surgió todo". Luego ya gracias a sus "modestas" redes sociales y al boca a boca "la demanda es increíble".

recuperar ordenadores

Su taller se llama EB Consultores y está en el número 7 de la Plaza del Ceramista Gimeno, 7. Allí junto con otro compañero y un par de conocidos más, Arseny, Juanma y Sandro, se han puesto manos a la obra para rescatar todos los ordenadores que les van llevando del olvido. Algo indispensable teniendo en cuenta la cantidad de industria y de negocios que tiene esta Comunidad.

Por sus manos han pasado ya más de 120 discos duros, en su mayoría de particulares "que llevan sus equipos, portátiles o los discos duros USB que utilizaban para guardar información".

desbordados

Carlos reconoce que por "suerte" están "desbordados". "Significa que tenemos capacidad de poder devolver a la vida toda esa información, esos datos que están ahí embarrados".

Aunque para las personas que ayudan hagan magia, Carlos no lo ve así. "Es tener cuidado con las cosas y saber cómo procesarlas".

"Imagínate la alegría que le da a la gente cuando le dices, 'hemos recuperado todo lo que tenías'. Es muy emocionante" Carlos Bermell Informático

Sorprendentemente el grado de recuperación de los discos duros es "muy alto". Los discos duros sólidos son los que más han resistido al agua y las memorias HDD, las más antiguas, se llegan a salvar el 70 por ciento. "Los ordenadores, cuanto más modernos, mucho más fácil salvar la información".

"Imagínate la alegría que le da a la gente cuando le dices, 'hemos recuperado todo lo que tenías'. Es muy emocionante"

el secreto de que vuelvan a la vida

Pero el proceso es laborioso. Se sacan los discos duros, después se lava la memoria con agua y cepillo para quitar los restos de barro y polvo y finalmente lo pasan todo por una bañera de ultrasonidos con alcohol isopropílico. "Como ese tipo de alcohol no es conductor ni deja rastros, lo deja perfecto, es un poco el secreto de que las cosas vuelvan a la vida".

Después "lo que hacemos es verificar en otro ordenador que está todo correcto, hablamos con la persona damnificada, se lo ponemos en una cajita de disco, que puede conectar a otro ordenador, y así tiene acceso a la información que daba por perdida".

copias en la nube

Carlos Bermell aconseja a aquellas personas que se plateen tirar sus ordenadores porque crean que ya no sirven para nada, "que no lo hagan". "Deben acudir a algún informático para que intente rescatar la información, porque por muy mal que parezcan o por mucho que hayan estado rebozados en el barro, en el lodo y en todo lo que haya, hay esperanza".

Y un aviso a navegantes. Importante guardar copias, "sobre todo en la nube".

