El hombre que nos alegró durante el confinamiento en pijama: "Tenemos que parar y reírnos más"

os largos días de confinamiento fueron un poco menos largos y un poco menos graves gracias a la iniciativa de algunas personas que, dotados de talentos naturales, decidieron generosamente ponerlos al servicio de los demás. Fue el caso de Miguel Ángel Martín (@Tunomandas). Ataviado con su pijama y armado con una taza de café, logró desde el salón de su casa hacer reír a cientos de miles de personas en días en los que parecía haber pocos motivos para ello.

Muchos le llamaban 'El calvo del pijama' y él y su 'Diario de un confinamiento' pasaron a ser un fenómeno social. Este domingo el actor malagueño ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana: "Ahora lo miro y tengo un sentimiento raro, de culpabilidad. Te sientes "culpable" de beneficiarte de una época tan extraña. Cuando todos tus compañeros actores y actrices estaban en una debacle... y tú sales reforzado" reconocía en COPE: "Es raro. Mientras el mundo se hunde tú sales a flote y tu carrera se multiplica. Es raro".

Los vídeos que subía Miguel Ángel a sus canales sociales empezaron a ser reenviados por millones de usuarios como la pólvora: "Me parece que el secreto de ese personaje es que es un poco desastre y parece que todo le supera. Me parece que todos nos sentimos reflejados; vamos por la vida que parece que podemos con todo... y mira no. La vida se nos hace bola a todos". Un vídeo cómico que colgó en su Facebook para amigos y familiares "sin intención de nada" y que terminó difundiéndose a gran velocidad: "Pensé, uy... se me está yendo de las manos. Por la tarde llegaron todas las interacciones y mensajes. Y me di cuenta de que Arturo Pérez Reverte había retuiteado el video".

Contaba Miguel Ángel que, aunque en el primer vídeo viral quedaba plasmada buena parte de su personalidad, poco a poco fue apareciendo el personaje: "Soy actor desde hace 26 años. Y me escudo en el personaje para separarme de eso. Pensé que me había convertido en un meme. Y es algo duro. No sabes si se ríen contigo o de ti. Y dije... me voy a aprovechar de la situación. Y el personaje lo fui construyendo".

Confesaba el malagueño que le gusta mucho ser definido como 'cómico': "Me queda grande la palabra 'humorista' y 'monologuista'. Pero sí soy cómico (...) Creo que en España somos muy cómicos: Berlanga, las secundarias de lujo... son cómicos y cómicas. Y les debemos tanto...". Aunque es el primero de la saga familiar en dedicarse a la actuación, reconoce que proceder de una familia 'muy andaluza y malagueña' ha influido en dedicarse al séptimo arte. Estudió en la Escuela de Arte Dramático de Málaga, trabajó en una compañía de teatro infantil y ahora lo hace en Madrid. Y dejaba una reflexión: "Me parece que tenemos que parar más. Reírnos más. Y buscar más la risa. Me parece que la gente no se ríe tanto... y me sigue sorprendiendo".

