El hombre que destapó el 'caso Koldo': "Yo creo que la cúpula está en La Moncloa"

Todo empezó en el año 2020. Ramiro Grau Moranchio es abogado de profesión y forma parte de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ha sido juez, fiscal y profesor de universidad. Su nombre, desconocido por muchos, es el del hombre que destapó el 'caso Koldo'.

En una entrevista concedida a Fin de Semana con Cristina López Schlichting, el letrado oscense ha explicado detalladamente cuándo empezó todo: En qué momento le saltaron las alarmas sobre una empresa que se llamaba 'Soluciones de Gestión'.

ADEMÁS... Te puede interesar La empresa de Zaragoza a la que no le compraron mascarillas

Todo sucedió mientras España entera vivía encerrada en casa en plena pandemia: "Yo publiqué un artículo en abril del 2020 diciendo que olía muy mal que un ministerio tuviera que acudir a una empresa de Zaragoza, que además había facturado cero euros el año anterior y arrastraba pérdidas de más de un millón de euros, para comprar mascarillas a China. Estos señores empezaron a mandar escritos pidieron derechos de rectificación y, no contentos con eso, empezaron a demandarme. Y claro, para defenderme, tuve que empezar a investigar el asunto".

Ha detallado el abogado cómo decidió acudir al Registro Mercantil para solicitar certificaciones de vida de la empresa en cuestión, 'Soluciones de Gestión': "Unos testaferros la compraron en 2017 y no tenían ninguna experiencia en suministro de material sanitario. Era una empresa inactiva, una tapadera. Todo esto... presuntamente". Esa empresa, relataba, pasó de no facturar nada a ser el proveedor exclusivo de mascarillas del gobierno central, llegando a facturar hasta 54.000.000 de euros: "Y del gobierno de Canarias, de Baleares y del Ministerio del Interior. Estas últimas costaron más de 4.000.000 de euros".

La lluvia de demandas contra el oscense no tardó en llegar. Una de ellas, del ahora ex ministro José Luis Ábalos, en la que reclamaba al abogado 70.000 euros: "Todos dicen lo mismo. En el caso de Ábalos estamos pendientes de la sentencia de primera instancia. El juicio se celebró en mayo de este año en Madrid. Tuve que arrastrarme hasta Madrid para defenderme en ese juicio". Emplea Grau el término 'arrastrarse' porque todo lo sucedido le ha terminado provocando serios problemas de salud: "Ábalos no se dignó a aparecer en el juicio. No dan la cara. Yo, por respeto a los tribunales, siempre que me han demandado he acudido y he dado la cara".

Durante su intervención en Fin de Semana, el abogado ha recalcado que en ninguno de los juicios salió a relucir el nombre de Víctor Aldama, ahora conocido por todos: "Yo sabía desde hace algún tiempo, por los informes de la UCO, que parece que detrás de la empresa estaba él. La sociedad 'Soluciones de Gestión' la compran con otra empresa, que a su vez es participada de otras empresas etc. Era un hilo del que había que tirar para llegar al ovillo. Hubo un momento en que me cansé de tratar de saber quiénes eran los dueños reales, porque era imposible".

Ramiro Grau Morancho decidió enviar el resultado de sus investigaciones a distintas instituciones, entre ellas, el Palacio de La Moncloa: "Envié una media docena de cartas por correo ordinario... no recibí ni el mínimo acuse de recibo. Yo he escrito en ocasiones anteriores a Presidencia de Gobierno y siempre me han contestado otros presidentes (...) pero con este asunto no me dijeron ni pío. Yo enviaba sobres con membrete, tarjeta de visita... y ni caso (...) pensé que ellos sabrían de sobra de qué iba el asunto. Y cuando de pronto cesan a Ábalos en junio o julio del 2021, deduje que a lo mejor esos correos podrían haber levantado la liebre" explicaba.

"Creo que la 'X' está en la moncloa"

Preguntado sobre quién cree que se encuentra en la cúspide de esta compleja trama, Grau es tajante: "Creo que la 'X' está en La Moncloa. Lo tengo claro desde hace tiempo. Es una intuición, por supuesto. Ábalos era el número 2. Era el Secretario de Organización del PSOE. Pero por encima de él estaba el presidente. Y él le reportaba todo tipo de asuntos al presidente".

¡ESCUCHA FIN DE SEMANA!

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también hablaremos de mascotas con nuestro veterinario Rafael Esteban. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.