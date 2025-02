El grave problema al que se enfrentan los profesionales de la salud mental con el suicidio: "No hay indicadores ni conductas que nos puedan alertar"

Hasta hace muy poco tiempo, hablar de salud mental tenía tintes de tabú social. La pandemia visibilizó el enorme problema y el drama que se esconde tras problemas como la depresión, ansiedad, esquizofrenia, el trastorno bipolar... ir al psicólogo o al psiquiatra dejó de ser algo de unos pocos. Tanto es así, que lograr cita para la especialidad podía suponer meses de espera.

Esta semana hemos conocido que las comunidades gobernadas por el PP han frenado el Plan de Salud Mental 2025-2027 presentado por el ministerio de Sanidad, que dirige por Mónica García. Y es que la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental se ha desmarcado de dicho proyecto en el que previamente había participado. En opinión de esta asociación, este plan reduciría el número de nuevos profesionales que quisieran dedicarse a la salud mental en un 10%.

Alamy Stock Photo El problema de la salud mental en España

La cuestión se ha puesto este sábado sobre la mesa de la Tertulia con José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar: "Un dato: desde la pandemia, hemos aumentado -la sociedad- un 13% el consumo de medicamentos psicofármacos" arrancaba el psicólogo y profesor Aguilar: "Es un problema muy serio que ya veníamos arrastrando porque la ratio de profesionales española comparada con la europea... ¡es de la mitad! Tenemos la mitad de especializados en salud mental (...) el problema se va acumulando".

José Miguel Gaona, psiquiatra forense, ha explicado por qué la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental se ha echado atrás y no ha refrendado el documento presentado por el ministerio de Mónica García: "Algunas apreciaciones del plan no concuerdan con las necesidades reales. Incluso en algunos epígrafes se intuye que no solo no van a aumentar los profesionales si no que, en algunos casos, tienden a la baja. En algunos casos, a algunas de las principales asociaciones de salud mental que hay en España... ¡no les han mandado el plan para discutirlo con ellos!".

España, recordaba el doctor, es uno de los países del mundo en el que más benzodiacepinas se consumen: "Los sufridos médicos de familia se ven desbordados ante los cuadros patológicos en los que este síntoma- la ansiedad- está involucrado... y mandan pastillas".

Las mujeres y las personas con rentas más bajas, los que más consumen psicofármacos

Las larguísimas listas de espera para ver a un especialista en salud mental van desde los tres hasta los seis meses de duración: "El aumento del consumo de psicofármacos se ha dado, sobre todo, en personas de bajos ingresos" detallaba Aguilar: "Un ciudadano de renta alta consume una media de 40 dosis al año. Uno de renta baja consume de 4 a 8 veces más. Las mujeres, especialmente a partir de 40 años, consumen de media 132 dosis de psicofármacos al año. Está favoreciendo a las rentas altas un gobierno al que se le llena la boca de hacer todo lo contrario. Machacamos y condenamos a las rentas más bajas y a las mujeres al consumo".

El proyecto que sí va a salir adelante, bajo condición de que sea financiado, en el Plan Nacional contra el Suicidio, una realidad alarmante que preocupa enormemente a los expertos: "Se está produciendo un aumento de suicidios en grupos en los que no era habitual" indicaba Aguilar: "Por ejemplo... la gente joven. No podemos meter la cabeza en la tierra. Es cierto que cuando hablamos de suicidios se produce un efecto llamada. Pero estamos llegando a unos extremos en los que, como sociedad, tenemos que decir 'hasta aquí hemos llegado'".

El suicidio es el problema más complicado al que se puede enfrentar un profesional de la salud mental" José Manuel Aguilar Psicólogo

¿Cómo detectar la conducta suicida de alguien del entorno? "Es realmente complicado... a veces ni la familia cercana es capaz de detectarlo. Y en ocasiones, cuando se detecta... se minimiza" relataba Gaona. Y recordaba la conversación que él mismo mantuvo con la familia de un potencial suicida, paciente suyo: "Es muy humano, tratas de minimizarlo... me decían: 'Esas cosas no nos pueden ocurrir a nosotros'. Y ese es el primer error".

En opinión de Aguilar, el del suicidio es el problema más complicado al que se puede enfrentar un profesional de la salud mental: "No hay indicadores. No hay conductas que puedan adelantar la posibilidad. Hay, incluso, estados emocionales en los que el sujeto se muestra abierto y extrovertido mientras está larvando un intento de suicidio. La gente de su entorno se sorprende".

¡ESCUCHA FIN DE SEMANA!

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también hablaremos de mascotas con nuestro veterinario Rafael Esteban. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.