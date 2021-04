Gibraltar, sin mascarilla: “Si no fuera trabajador fronterizo tendría que esperar a vacunarme en verano”

Gibraltar es, a día de hoy, el único punto de la Península Ibérica en el que no existen restricciones sanitarias por el coronavirus: la población no tiene límites en el número de personas que pueden reunirse, no tienen que llevar mascarilla en la calle y no hay toque de queda. Es la situación que vive la colonia británica tras haber alcanzado el nivel de vacunación total de la población y deja una estampa que puede servir de pista a lo que verá España en un futuro reciente.

“No os lo podéis ni imaginar, causa bastante sorpresa”, asegura María Jesús Corrales, periodista de COPE en Campo de Gibraltar, a Cristina López Schlichting. “En el Campo de Gibraltar hay toque de queda hasta las 12 de la noche, y que esté todo abierto, con todo el mundo sin mascarilla, llama la atención después de todo el año que hemos tenido”, aclara en Fin de Semana.