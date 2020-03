"Es fundamental trabajar con luz lateral y hacer movimientos con todo el cuerpo cada hora"

¿Cómo debemos trabajar desde casa para evitar molestias físicas? ¿Qué silla hay que elegir? ¿Cada cuánto hay que moverse? Son cuestiones fundamentales que hemos querido responder desde Fin de Semana con Cristina, y para ello hemos hablado con Chema Castillo Salazar, fisioterapeuta experto en recuperación y readaptación funcional de lesiones, además de trabajar con tenistas de la ATP.

Chema ha asegurado, nada más empezar, que “en casa hay que mirar, sobre todo, el ambiente en el que trabajamos. Hay que estar a gusto, en orden, limpio, con silencio que nos permita concentrarnos, y la luz es importantísima. Si es natural, siempre mejor”.

A nivel fatiga, ha explicado que “hay dos tipos: visual y la corporal musculoesquelética de estar en la misma posición. En la primera hay que cuidar mucho los reflejos. La luz, siempre que se pueda, tiene que entrar por un lateral. Si es muy potente, modularla con una cortina o un estor para evitar los reflejos porque aumentan la fatiga visual”.

Sobre la silla, Castillo explica que la silla "depende mucho del tiempo que vayamos a estar trabajando. Si vamos a trabajar una hora nos vale un taburete, pero si vamos a estar más de una hora, que es lo más habitual, tiene que cumplir unos mínimos para una buena higiene corporal: el asiento, el respaldo y el reposabrazos".

Por partes: “El asiento. Hay que mirar por la posición de las articulaciones, sobre todo la de las rodillas para las lumbares y los codos para las cervicales. No es lo mismo una persona que mide 1,50 que otra que mida 2 metros, la longitud de las piernas es distinta. Tiene que poder subir y bajar para tener las rodillas en 90º para mantener la espalda en buena posición”.

"Los reposa pies, ¿sí o no? Depende”, afirma Chema: “Si tenemos una silla que no puede subir y bajar y se nos quedan los pies en un poco en el aire, pues cojines para mantener los pies en el suelo y las rodillas en 90º. Si se nos queda la silla pequeña porque somos muy altos, mejor no porque si elevamos los pies vamos a subir las rodillas y vamos a estar hechos un cuatro y va a aumentar la inestabilidad lumbar”.

Nuestro experto explica que el teclado “no quede muy lejos para que los codos no estén muy estirados y no salga la posición del zombi, que se carga el trapecio. Si a las cervicales le añadimos algo así, la posibilidad de que aparezca un dolor es mucho mayor”.

Para terminar, ha recomendado algunos ejercicios para descansar la mente: “Respiración profunda porque normalmente, a la hora de trabajar, se nos juntan dos cosas: la fijación de la postura y el estrés que suele haber cuando hay que sacar trabajo adelante. Con la respiración se mueve el 80 % de la musculatura corporal y va a hacer que todo funcione muchísimo mejor. Si a eso añadimos movimientos cada 30 minutos como levantarnos, mejor aún. Siempre movimientos globales y siempre respirando profundamente. El trabajo mente-cuerpo están ligados totalmente”.