El fracaso jurídico de las sanciones: “El 90% de las multas del estado de alarma se están anulando”

De casi 1.400.000 propuestas de sanción de policías y agentes de la autoridad durante el estado de alarma, sólo 152.394 se han traducido en multas. Es el dato que arrojan las administraciones y que explica en Fin de Semana de COPE Antonio Alonso Timón, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Comillas Icade, que detalla que “había una remisión en blanco a la Ley de Seguridad Ciudadana”.

“Contemplaba la posibilidad de la desobediencia, que no se daba porque los agentes lo que hacían era proponer la sanción, pero no daban una orden concreta a los ciudadanos que incumplían las restricciones de movilidad sin justificación”, explica el experto en Derecho a Cristina López Schlichting. Por trasladarlo a un ejemplo, si cogíamos el coche, nos desplazábamos 20 km y nos paraban y nos decían que nos iban a poner una denuncia, pero podíamos seguir y no nos daban una orden para irnos a casa, “el 90% de las sanciones se están anulando”.