De Felipe con Adolfo Suárez a Kárpov: 50 años de fotografía buscando lo nunca visto

Es toda una vida tras la cámara, buscando lo que otros no sacan porque es lo “estándar”. Él no, él quiere lo que ellos descartan, lo que otros no buscan, lo que otros no encuentran. Gonzalo Cruz lleva más de 50 años con la cámara a cuestas y ahora recopila su trabajo en un libro, ‘Mira lo que he visto’, que presenta en Fin de Semana con Cristina, donde asegura que “todo el mundo miramos pero algunos ven y ven para los otros”. Por eso, porque son miles y miles de fotos, Gonzalo reconoce que ha tenido que hacer selección ya que no ha podido meter todo, “es imposible, como un viaje por el Lago Sagrado de Túnez se ha quedado fuera, no cabe todo. Había que jugar lo que yo quería con lo que necesitaba la publicación”.

En todo caso la fotografía no fue su primera decisión profesional: “Lo primero fue el baloncesto, entré en el Real Madrid a los 15 años y a los 17 me di un golpe, una vértebra se giró y el entrenador me dijo ‘vete a estudiar porque a esto no vuelves a jugar’, y hasta hoy”. Entonces entra en el juego su tío Justo: “Hizo un viaje a Japón y se compró una cámara de aquellas, del año 67-68, no tenía fotómetro, y me la regaló. Ahí surgió el virus que llamo yo”.

Y a partir de ahí, miles de fotos que incluyen a Julio Iglesias, su hijo Enrique, o el asesinato de Carrero Blanco en 1973, que además es una foto especial: “Yo llegué y vi que todos mis colegas hacían el agujero, y yo dije ‘no hombre, que se vea la calle’, y resulta que se publica en la Gaceta Ilustrada y a las 6 horas aparecen dos policías en el periódico. Me llama el director y me dice ‘usted ha retocado la foto’ y yo le dije que no, entonces me dice ‘¿pero usted ha visto la escalera del fondo a la derecha?, es que desde ahí suponemos que detonaron la bomba’”.

Más fotos importantes: la reunión de los cigarros de la Moncloa, con Adolfo Suárez y Felipe González, amigablemente sentado y los dos se dan fuego para el cigarro: “Son detalles de cordialidad, hoy imposible de imaginar”, asegura Gonzalo.

Finalmente Cruz lo reconoce: “Habla todo el cuerpo y mi técnica es buscar sin parar, intento conseguir la foto que no tiene nadie y busco la belleza de la mujer, es lo mejor que tiene. Y no tiene que ser guapísima pero siempre hay algo”. Por eso, cuando le pregunta Cristina sobre el canon de la belleza, él asegura que “ha cambiado, y más últimamente, estoy viendo que la forma de la mujer ha cambiado, pero radicalmente y de forma rápida. Noto sobre todo la cintura, es más alta, ahora no tapáis un poco, sino todo lo contrario, para que se vea bien. Solo tienes que mirar por la calle, no tengo abasto. La belleza física es una cosa y la hermosura de cara es otra”, finaliza el fotógrafo.