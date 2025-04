"El fado me ha hecho una mujer segura de mí misma, con más autoestima y amor propio"

La vida da muchas vueltas. Y Katia Guerreiro es testigo de ello. Nació en Sudáfrica y se crio en las Azores. Poco imaginaba de pequeña que el destino le tenía guardada una sorpresa: ser una de las voces del fado lusas más importantes.

Y eso que su carrera profesional comenzó en la medicina. El tiempo pasó y nunca dejó de cantar, algo que hacía desde su infancia. En una tertulia universitaria... el fado la encontró: "Es una música muy especial. Tiene la magia de hacer cumplir las emociones en nuestra vida. Porque la vida pasa muy deprisa. Pero nuestra vida no nos deja espacio ni tiempo para cumplir las emociones".

Guerreiro ejerció durante doce años la medicina, antes de que el fado se colara en su vida: "Yo no me imaginaba como artista, como cantante, viajando en el mundo y descubriéndolo a través del fado. Creía que me gustaría mucho viajar, conocer el mundo, otras culturas... pero no imaginé que lo haría a través de la música. Y concluyendo que, en el mundo, toda la gente es igual por dentro".

La carrera musical de Katia Guerreiro la ha llevado a visitar países tan dispares como Japón, Italia, España, México, Francia, China, Sudáfrica... "es muy bonito mirar y asistir a ese fenómeno que tiene el fado: no importa si entienden la lengua. Lo importante es que, si uno lo canta con verdad, llega a las emociones de una forma casi visceral. Eso tiene efecto contagio. El público se deja llevar por las emociones y abre su corazón".

Fue en el año 2001 cuando Guerreiro publica su primer disco 'Fado maior': era el pistoletazo de salida para una carrera musical meteórica: "Me dejé llevar por la vida, por lo que me ofrecía. Cuando me invitaron a cantar en el Coliseo de Lisboa y tres meses después tengo un disco grabado... yo creía que era una experiencia para contar a hijos y nietos. Pero no. Después el disco salió para todo el mundo con premios, reconocimientos, conciertos... y después más discos en 2003 y 2005".

El silencio es una paz. Hay mucho ruido que me incomoda y perturba" Katia Guerreiro Cantante de fado

De sí misma, Katia dice que es una mujer completa y verdadera: "Que tiene mucha diversidad geográfica , musical y con experiencias muy diversas y distintas". Y confesaba que la mayor parte del tiempo... lo pasa en silencio: "Empecé a aprender a tocar piano. Cuando estoy en silencio me voy al piano y voy buscando sonidos. Es mi alma la que los busca. El silencio es una paz... hay mucho ruido que me incomoda y perturba. El silencio es cuando consigo escuchar mis pensamientos".

Los gustos musicales de Katia Guerreiro no se reducen al fado: "El último disco que puse en mi coche fue Janis Joplin. Qué inspiración, qué energía, qué todo".

