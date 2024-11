La faceta más desconocida de Óscar Puente que ha salido a la luz tras las inundaciones de Valencia: "Todos tenemos distintas caras"

Este domingo, Óscar Puente ha hablado con Cristina López Schlichting en 'Fin de Semana'. Schlichting, en un momento de la entrevista, ha aprovechado para preguntarle al titular de Transportes si ha cambiado tras la DANA porque "hace servicio público, cuenta lo de los puentes, carreteras".

EFE Carretera cortada DANA

Respondía Puente que sigue siendo el mismo. Recuerda que "fue alcalde de Valladolid, trabajé en la modernización de mi ciudad. Yo soy un gestor. Las personas no son unidimensionales. No conozco a nadie que tenga una única faceta". Prosigue su discurso asegurando que "hay gente más polifacética que otra. Todos tenemos distintas caras".

Esta 'cara' suya, explica el ministro de Transportes, siempre ha estado, pero "otra cosa es que no fuera tan conocida o no se le prestara tanta atención o no haya sido capaz tampoco de mostrarla lo suficiente".

Desde el principio de su carrera política, incide, se ha dedicado a gestionar. Lo único que, en esta crisis, "las necesidades de gestión y comunicación son muy grandes. Esto de comentar cada cosa en tiempo real no es fácil de mantener. Esto lo hago yo por mi cuenta. No tengo community manager. Lo hago por intuición".

La crisis exigía este perfil y, por eso, concluye su respuesta Puente "a ello estamos. Aplicándonos a la gestión y que la gente sepa lo que se hace".

"El objetivo es, antes de Navidad, poner en marcha la C1 y la C2 completas y la C3, al menos hasta Aldaia"

Más allá de ese momento de la entrevista, Puente ha hablado también del punto en el que se encuentran los restablecimientos de las infraestructuras tras la DANA. Y muchas más cuestiones.

Tras la reunión mantenida por el Comité de Crisis al que asisten todos los ministros, Puente ha atendido la llamada de Fin de Semana de COPE y que puedes volver a escuchar aquí.