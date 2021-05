“No estamos preparados para hacer competiciones de fútbol con mucho público, faltan medidas de seguridad”

Ya se está hablando de permitir que un público más o menos numeroso en las competiciones de fútbol, algo que no acaba de convencer a muchos expertos virólogos y epidemiólogos. Entre ellos está Patricia Guillem, catedrática de Epidemiología de la Universidad Europea de Valencia, que en Fin de Semana con Cristina ha asegurado que “deberíamos ser más prudentes incluso en pequeñas competiciones porque el riesgo de transmisión es el mismo” y que “se está demostrando que estas instalaciones van a tener que sufrir una adaptación, no solo por la pandemia sino a nivel de elementos en las instalaciones, esto ha llegado para quedarse y prevenir futuras complicaciones”.

Guillem ha reconocido que esta adaptación “requerirá mucho tiempo” ya que implica “un sistema de control de temperaturas a la hora de llegar a los estadios, cámaras térmicas, cisternas automáticas, etc.,”, todo porque “la vacunación está aún muy atrasada, se debe inmunizar mucho más para poder eliminar restricciones”.

No obstante, Patricia ha apostado por ir haciendo “experiencias piloto para evaluar las consecuencias que han tenido”, es decir, “no se trata de decir tajantemente que no, veo más lógico dar permisos a concentraciones más pequeñas por el tema del control”. Guillem insiste en que “mientras no haya suficiente vacunación en España no podremos relajar las medidas. Tendríamos que partir de la base de que estuviéramos inmunizados, a día de hoy no lo estamos y los objetivos de junio son poco realistas en relación al ritmo de vacunación que llevamos”.