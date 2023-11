Un estafado recomienda que no respondas así al teléfono: "Podrían estar grabando tu voz"

Esta semana ha tenido lugar en Londres una cumbre internacional de lo más relevante, aunque no haya protagonizado las portadas informativas. Se trata de un encuentro entre representantes de 28 países que se han reunido en Reino Unido con un objetivo: Analizar en conjunto los riesgos del uso negativo de la Inteligencia Artificial. Lo que para algunos es un aliado indiscutible que puede impulsar grandes avances, para otros es una tecnología que, en las manos erróneas, puede arrastrar consecuencias catastróficas.

Jesús regenta un estanco en Cádiz. Y ha querido compartir en Fin de Semana su experiencia tras haber sido estafado a través de una llamada telefónica. Gracias a la Inteligencia Artificial, estos criminales lograron manipular su voz y suplantar su identidad para robarle miles de euros: "Es una mafia. Tienen todo controlado. Te investigan, te espían... te llaman cada día al estanco y en algún momento me han grabado una conversación, te cogen la voz, la graban y te suplantan" explicaba en COPE.

Todo sucedió cuando una dependienta, que llevaba poco tiempo trabajando para Jesús, atendió una llamada que entró cuando había poco trajín en la tienda: " No la habíamos advertido de que esas llamadas no las cogemos. Ella descuelga y le dicen que yo necesito dinero". Concretamente, 4.000€. En un momento dado, narraba el afectado, la persona que estaba al otro lado de la línea le dijo a esta joven que Jesús estaba con ellos y pusieron en marcha una grabación con la voz de Jesús que decía: "Lidia, no te preocupes, soy yo Jesús. No pasa nada. Hazle caso a estos señores y haz todo lo que te digan. Necesito conseguir 4.000 euros". Y ella picó. Los estafadores tuvieron a la empleada más de dos horas al teléfono mientras ella sacaba el dinero. Sospecha Jesús que estos estafadores, aunque llamen desde otro país, tienen a personas vigilando desde aquí: "La dependienta se dio cuenta de que algo raro pasaba cuando le pidieron por teléfono que saliera a la calle con 1.000 euros metidos en una bolsa. Pero (los criminales) pueden trabajar desde Venezuela, Rusia, Brasil... están llamando todo el día".

Llamadas que continúan a día de hoy y que han puesto en alerta a los dueños de los distintos estancos. Reconocía Jesús que ahora coger el teléfono le produce cierto temor: "No digas nunca ¿sí? Puede que te estén grabando".

Al susto y disgusto por lo ocurrido, compartía Jesús que el seguro no se hizo cargo de la situación al no haberse sustraido el dinero mediante el uso de la violencia.

