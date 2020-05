España dividida: ¿Debo salir de casa o quedarme por temor al virus?

Están las urgencias de psiquiatría de bote en bote. La gente tiene el Síndrome de la Cabaña, extrañas neurosis, limpiezas convulsivas por temor al virus, ansiedad, temor o incertidumbre; en fin, una serie de problemas que han ido surgiendo a lo largo del confinamiento y que ahora hay que ir afrontando.

Marian Rojas es psiquiatra y autora de “Qué hacer para que te pasen cosas buenas”, un libro que ha ayudado a miles de españoles desde el sofá de casa. Ha venido a hablar con Cristina de fobias: “He notado una evolución muy curiosa: de la banalización al miedo a la recuperación. Todos se quedan en casa y ahora es 'sal, pero con cuidado, no te cruces con gente' y con la idea del rebrote constante. Hay miedo. Si en dos meses, el instinto de supervivencia me lleva a estar en casa, tu casa es segura para ti y no quieres salir. Puede pasar que no quieras salir porque seas feliz confinado" ha dicho la psiquiatra.

También llega el momento de usar la mascarilla durante todo el día. Es, con algunos matices, un problema para las relaciones sociales, porque como dice Marian Rojas: “El 80 % de la comunicación es no verbal. Sales a la calle y no percibes la cara de la gente, en vez de sentir alegría sientes duda y tristeza". A esto se suma la división que existe entre las personas sobre si salir de casa es peligroso, “hay gente a la que salir de casa le parece una insensatez. Hay una parte de la población que quiere salir a toda costa y hay otro que dice 'yo no lo veo claro, no quiero salir'. Como cada dos días te dicen que los anticuerpos no son del todo seguros porque te puedes volver a contagiar no hay nada a lo que agarrarte. Mi consejo: saber que podremos ver a la gente que queremos en la ciudad" ha comentado la médico.

Pero las fases, después de tanto confinamiento, devuelven una parte de la alegría de ese ‘vivir en la normalidad’: “Que disfrutemos la posibilidad de reencontrarnos, reírnos, pasear, tomarnos algo…” es, a juicio de la doctora, la mejor medicina para luchar contra la pandemia.