Escuela de Padres: La importancia para tus hijos de hablar con ellos de sexualidad en casa

Preocupante lo que nos ha contado esta semana la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción: uno de cada cuatro jóvenes ve porno antes de los 12 años. Han presentado el informe “Juventud y pornografía en la era digital” y lo que más ha llamado la atención de los autores, ya no es la edad de inicio (que ronda los 13), sino la cantidad de porno que consumen los jóvenes.

Chavales entre los 16 y los 29 años, el 62,5% admite que ve pornografía en la tablet o dispositivo móvil. Un 12,5% lo consume todos los días y tres de cada diez lo hacen semanalmente. Y sí, los chicos consumen más porno que las chicas. El 22,4% frente al 2,1.

¿Tiene esto una incidencia directa en el repunte de las agresiones juveniles? Según los expertos de la FAD no se puede establecer una relación directa, pero el porno reproduce esos conceptos de sumisión, incluso llevados al extremo. Y aquí es dónde está el peligro aseguran en la FAD. Que la sexualidad de los jóvenes asuma como normales comportamientos degradantes.

En este punto, dicen, entra en juego la educación sexual. Casi la mitad de los jóvenes encuestados afirman que en sus casas nunca se abordan temas de sexo. Es tabú. Gran parte de estos jóvenes ocultan que ven porno por lo que lo hacen en solitario y sin formación y quedan a su merced. Otro asunto que subrayan desde la FAD: “Nuestros hijos van a ver porno antes o después, es una realidad, les va a llegar sí o sí. En cuanto tienen móvil, a los 11 años de media, lo van a ver en un 80% de los casos”. Por lo que recomiendan prepararles para que no entren en shock cuando vean esas imágenes.

"Educar en la sexualidad sin educar en la afectividad es perverso" afirmaba la doctora Carmen Candela, madre de seis hijos: "El hombre es más genital y la mujer vive la sexualidad de una forma mucho más emocional" explicaba Pedro Martínez, psicólogo de cabecera de Fin de Semana: "Hay que educar en valores y asertividad, la capacidad de discriminar una práctica sana de la que no lo es. Y eso lo tenemos que hacer los padres, no los colegios".

"El sexo debería ser una consecuencia del amor... y ya no lo es". Ingeborg Schlichting compartía en la Escuela la sorpresa que se llevó cuando llegó a nuestro país: "Cuando vine a España estaba totalmente mal visto hablar de sexo. Lo tenían como una cosa oscura, de la cual no se hablaba. La gente no quería hablar nada de ese tema".

