Emilio Calatayud: “Los chavales están con los achuchones de primavera, receto aguantoformo”

Una semana más Cristina ha tenido en antena al juez de menores de Málaga Emilio Calatayud, quien ha dado su peculiar punto de vista sobre la situación actual debido a la pandemia.

Calatayud ha asegurado que ya antes del estado de alarma “el alcohol estaba muy elevado”, pero ahora con esta situación “se consume aún más y dentro de casa”: “No hace falta un estudio de la universidad para verlo, cualquiera lo puede ver y ya con 12 años empiezan a beber. En mi barrio de Granada veo botellones, claro que beben su calimocho, y con 12-13 años le dan fuerte a la bebida. Y por supuesto tiene eco en la delincuencia, además se van a incrementar los maltratos, son drogatas también de los videojuegos e internet”.

El juez de menores ha relatado que “las adicciones y los maltratos estaban altos, pero van a subir aún más. Y las adicciones siguen subiendo, sobre todo las casas de juego por culpa del móvil".

"Hay que proteger a los chavales”, afirma, ya que “son vulnerables e inconscientes. Tienen que aprender, que no pasa nada. Hay que decírselo y me llama la atención que ahora, que es cuando hay más información disponible, peor se usa la información. Los chavales están todo el día enganchados y aun así no se quieren enterar, y hay que decirlo. Yo prefiero que salgan los abuelos antes que ellos. Receto 'aguantoformo', tal cual".