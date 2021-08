La edad no es un impedimento para estos jóvenes talentos

Nunca antes había existido una época tan propicia para emprender, para crear proyectos y compartirlos con el mundo. Sin duda, Internet ha revolucionado la forma que tienen los jóvenes, no solo de aprender, sino de crear y desarrollar sus ideas.

Pero, a pesar de todas las ventajas que ofrece la red de redes, empezar un proyecto no es nada fácil y mucho menos cuando si eres menor de edad. Hoy hablan en Fin de Semana con Rosa Rosado dos chicos que, tal vez por la ingenuidad, inocencia o valentía propias de la juventud, nunca pensaron que la edad fuera un impedimento o que fuera necesario tener 18 años o tener un título universitario para desarrollar sus proyectos.

Manu Erena es de Torredonjimeno, Jaén, y ha escrito un libro titulado 'Consecuencias de decir te quiero' que se ha convertido en número 1 en ventas y suma más de 20.000 ejemplares vendidos en tan solo tres meses. El joven escritor señala que la mejor publicidad para su libro resultó ser un vídeo que se hizo viral en TikTok: “En marzo subí un vídeo preguntando a los pocos seguidores que tenía que si se leerían mi libro tan solo conociendo la contraportada. Lo hice sin ninguna expectativa y mi sorpresa llegó cuando mi vídeo se viralizó” y concreta “no solo me hice yo viral, si no también las personas que subían sus vídeos abriendo sus ejemplares. Eso me dio la oportunidad de llegar a mucha gente y dar a conocer mi proyecto. Esa fue mi salida al gran mercado, a las grandes librerías”.

Sobre su futuro, Erana afirma que quiere estudiar algo que potencie su creatividad: “siempre he querido estudiar algo relacionado con las artes. No tengo ninguna duda de que la literatura me acompañará siempre y, de hecho, ya estoy trabajando en varios proyectos literarios como la segunda parte de 'Consecuencias de decir te quiero'” y añade “no sé lo que me deparará el futuro pero, de momento, mi presente está siendo un sueño y lo estoy disfrutando mucho”.

Y pasamos del mundo de la literatura al mundo de la empresa, de la innovación o del emprendimiento. Paco Ruiz, un joven murciano que hoy tiene 18 años pero que cuando tenía 14, es decir, hace 4 años, creó una empresa de e-commerce que luego vendió y que le reportó importantes beneficios. Desde entonces, se ha convertido en un asiduo inversor en bolsa y en criptomonedas. En la actualidad, está desarrollando un novedoso proyecto relacionado con el sector inmobiliario.

“Todo empezó cuando nos regalaron a mi hermano y a mí una pareja de loros y empezamos a vender crías. Se juntó nuestra pasión por los animales con nuestras ganas de emprender. Con doce años teníamos un mini negocio con el que obtuvimos bastantes beneficios. Nuestra familia estaba un poco asustada” y entre risas añade“más tarde, con 14 años, todos mis amigos jugaban al fútbol pero mi juego favorito era La Bolsa”.

Paco ha destacado el apoyo de sus padres: “siempre me han apoyado pero con una línea roja... por ejemplo, no nos dejaban dinero. Lo que hacíamos mi hermano y yo era que en vez de pedir una Playstation por Navidad o por los cumpleaños, pedíamos una pareja de loros, libros sobre desarrollo personal o cursos sobre emprendimiento”.