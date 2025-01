Doce horas detenido por Hizbolá: "Esto es un país en guerra y hay que comprobar que no eres un espía"

Hace unos días, Fernando de Haro entraba en Fin de Semana de COPE desde Líbano para contar a Cristina López Schlichting cómo se vivía en el país la tregua pactada entre Israel y Gaza.

Pocos días después, conocíamos que el periodista había sido detenido por un grupo perteneciente a Hizbolá. También los servicios de seguridad del Líbano. Le habían confundido con un espía. Durante doce horas, mantuvieron al director de La Mañana de Fin de Semana aislado, sin comer ni beber.

"Líbano está pacificado hasta cierto punto. Dentro del país hay un estado dentro del estado: las zonas que controla Hizbolá son las más afectadas por la guerra y siguen en guerra. Como me dijo un comisario que me tuvo allí unas horas: Esto es un país en guerra y tú puedes ser un espía. Y tengo que comprobarlo. En las zonas que controla Hizbolá no entra el ejército ni la policía libanés y allí la tensión se masca" ha explicado el periodista.

En palabras de De Haro, en las filas de Hizbolá hay nerviosismo: "Se saben débiles. Se ha podido elegir presidente porque Hizbolá, que está en el parlamento, no podía bloquear la elección del presidente. Están muy debilitados pero siguen teniendo la fuerza del control territorial de algunas partes donde ellos imponen su ley".

"Amigos... hasta en el infierno"

Fernando de Haro trabaja desde hace años para dar a conocer la situación que viven los cristianos en distintos puntos del mundo. Esta misión fue la que le llevó hasta el Líbano, cuando fue detenido mientras iba a visitar un colegio: "Cuando estábamos detenidos en la calle, llamé al colegio. Me dijeron que me enviarían a un amigo de Hizbolá. Allí hay que tener amigos hasta en el infierno. Este amigo llegó... pero no le hicieron caso. Estuvieron dos horas debatiendo entre ellos pero ganó el jefe que no hizo caso al miembro de Hizbolá que vino a ayudarnos" relataba.

Unas imágenes grabadas con una pequeña cámara levantaron las sospechas: "Pensaron que estábamos pasando información a Israel para que el dron -que sobrevuela la zona- tuviera más eficacia en el ataque". Fueron detenidos Fernando, Ignacio -el cámara- y el enlace local que acompañaba al equipo.

Les fueron requisados los teléfonos móviles, los relojes y los pasaportes. Fueron horas de muchas emociones: "Tienen una técnica de subida y bajada emocional. Ahora soy poli bueno, ahora soy poli malo. Es una especie de noria que te deja muy desorientado. No sabíamos ni qué hora era del día".

A ello se sumaba que los captores solo hablaban árabe y el enlace local -fixer- se comunicaba en italiano con Fernando: "Íbamos modificando las respuestas en función de la traducción". Durante su captura, no les ofrecieron en ningún momento agua ni comida: "Tú estás en un sitio aislado mientras ellos entran y salen. No sabes qué está pasando".

Finalmente, fueron puestos en libertad "sin pasaporte, sin teléfonos móviles y sin equipo de grabación". Emocionante fue cuando Fernando, una vez en la calle, se dirigió a su equipo para preguntarles si querían seguir trabajando o si lo dejaban todos se iban al hotel: "Me dijeron: Seguimos trabajando. Así que buscamos al cuñado del enlace local que tenía una cámara y al día siguiente volvimos".

Tras un nuevo interrogatorio, finalmente les fueron entregados los pasaportes y pudieron volver a España.

