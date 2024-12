El difícil camino de la autoaceptación: “Yo no elegí ser lesbiana, tampoco quería”

De cerca nadie es normal, cantaba Caetano Veloso. La homosexualidad siempre ha existido, pero durante mucho tiempo ha sido tabú. Desde luego plantea una perplejidad, en especial a las propias personas homosexuales, que no pueden reproducirse con la persona amada. No sabemos el origen de la homosexualidad. No es genético, no es educacional, parece algo definitorio de la persona. En el programa de hoy, hemos entrevistado a una mujer hija de un padre militar, que fue su ejemplo, de madre maestra, la mayor de varios hermanos, muy estudiosa y psiquiatra de primera fila.

Mercedes Navío es jefa de la sección de psiquiatría del Hospital 12 de Octubre de Madrid y Gerente Asistencial de Hospitales en el Servicio Madrileño de Salud. Además, entre otras cosas, también es responsable de un nuevo plan absolutamente pionero de prevención del suicidio. Además, ha escrito un último libro llamado 'Felices los normales' muy interesante. Está muy bien escrito, pero en esta obra hay algo más que llamó la atención de Cristina L. Schlichting, la historia que en él se cuenta.

Se trata de la dolorosa historia de una católica de colegio de monjas que se descubre lesbiana desde la primera juventud. "La obra requería de ese coraje, y lo requería porque en la medida en que relataba de manera recreada aquellas historias de mis pacientes que me habían marcado por diferentes motivos, creía que en justicia también tendría que hablar de mí y de los dolores existenciales que todos tenemos, cada uno los suyos lógicamente", ha explicado para comenzar la psiquiatra.

En ese sentido, Navío consideró hacer esa revelación "que no deja de ser la del relato del proceso de descubrimiento y autoaceptación de mi propia orientación, siendo además una persona creyente", según ella misma ha explicado en sus propias palabras a lo largo de la entrevista con total sinceridad.

Después, las respuestas de la psiquiatra han continuado en esta misma línea, haciendo unas reflexiones muy interesantes: "El proceso en una persona de mi edad me supuso un dolor que afortunadamente pude poner al servicio de un proyecto existencial que pudiera ser útil también a los demás y llegar a destilarse en una mirada auténticamente compasiva por los demás y por mí misma, ha sido un aprendizaje clave en mi vida y lo considero a día de hoy un regalo".

Y por último, Cristina ha aprovechado la oportunidad de tener esta charla para preguntar a la invitada sobre el programa pionero que lleva implementándose dos en la red de hospitales de Madrid: "Sirve para detectar las situaciones de riesgo, garantizar el acceso inmediato y el tratamiento intensivo cuando estas se produzcan, la colaboración con el ámbito educativo de manera directa con el objetivo de llegar al conjunto de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid".

