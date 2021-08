David Summers, de Hombres G: "Huíamos de hacer temas ochenteros"

Esta semana ha arrancado el rodaje de la película musical de Hombres G. El anuncio se ha hecho de forma muy prudente, y, para conocer todos los detalles ha estado en el programa de 'Fin de Semana' el vocalista, bajista y compositor de la banda de rock Hombres G, David Summers.

Sobre la grabación de la película, David ha señalado que “llevamos casi 3 años con este proyecto. Con la pandemia todo se paralizó y tuvimos que aplazarlo pero, ya llevamos casi una semana de rodaje. Estoy encantado porque los niños son maravillosos, las coreografías son tremendas y estamos muy contentos” y ha podido adelantar que “es una historia de amor de niños que tienen unos 13 años en los ochenta y les une la pasión por la música, en especial por los Hombres G y se encontrarán 30 años más tarde siendo adultos. Es una historia muy tierna, bonita y muy muy especial”.

También ha arrancado la gira de su banda y David ha querido dedicar unas palabras a su público: “Agradezco muchísimo al público que venga a los conciertos porque, con todas las medidas e incomodidades del 'rollazo' de la pandemia, que sigan teniendo la ilusión de venir a vernos es una maravilla... el público que tenemos es espectacular, la verdad” y, sobre los conciertos, ha confesado que lo que más le incomoda es no poder disfrutar de las sonrisas del público: “Lo que peor llevo es no poder ver la cara de la gente… no saber si están cantando o sonriendo, no veo las expresiones y, para mí, es importantísima esa comunicación entre el público y el artista. Lo noto pero no es lo mismo… ojalá pase esto rápido pero, de momento, salimos al escenario a darlo todo como siempre y el público lo sigue pasando genial”.

En su entrevista con Rosa Rosado, David Summers ha repasado la historia de alguna de sus canciones como Marta tiene un marcapasos (1983), Devuélveme a mi chica (1985), Visite nuestro bar (1985) y El ataque de las chicas cocodrilo (1986)y ha desvelado el secreto de sus composiciones: nuestros temas no suenan ochenteros, la verdad es que huíamos de eso y creo que por eso nuestras canciones no envejecen. Un chavalín de 12 años escucha ‘Sufre Mamón’ ahora y le llega igual que a uno de 12 años de los años 80.