Corre un carrera de 10 Km, dos amigos la localizan por su dorsal y lo que hacen para ligar con ella la descoloca: "Ninguno sabía"

La moda de ligar comprando piñas en el supermercado suma cada vez más adeptos en toda España. Este fenómeno que se ha vuelto viral en los últimos días ha arrasado entre los que buscan una forma diferente de encontrar el amor, en este caso entre los estantes de un supermercados. Una buena forma sin duda para dejar al margen las redes sociales y de encontrar nuestra media naranja en un cara a cara.

La idea consiste en ir al supermercado a determinadas horas y llevar en el carro una piña del revés, acudir con ella a la sección de vinos y una vez allí chocar el carrito de la compra con el de otro chico o chica que lleve también una piña invertida. Después, ya solo queda esperar que surja el amor. Así de sencillo y peregrino.

Pues de extrañas formas de ligar ha hablado con los oyentes el programa Fin de Semana de COPE.

Y precisamente una piña fue la protagonista en la primera historia que ha sonado en antena.

"Una piña fue lo que me prometió el padre de la primera niña con la que salí. Ya tengo 65 años y fue con 14 y 15 años. Menos mal que no me la dio porque el tío medía casi dos metros", explica este oyente que se libró de un buen 'piñazo' por parte del padre de la chica con la que pretendía quedar.

"Recuerdo que cuando íbamos a una discoteca los chicos se solían quedar en la barra mirando como las chicas bailábamos y cuando había alguno que nos interesaba, nos acercábamos a la barra, pedíamos una consumición y nos hacíamos hueco para tomarla entre el chico que nos gustaba y los demás pidiendo perdón. Una forma de empezar una conversación", relata otra oyente.

'moza ¿te apetezco?'

También hemos escuchado técnicas de ligoteo "más rudimentarias". "Yo físicamente no soy agradecido, la naturaleza conmigo no tuvo ningún detalle, solo ligué una vez y fue en 1984 en la discoteca. Ella estaba allí bailando y pensé 'este huevito necesita un poquito de sal'. Así que me acerqué y le dije 'moza ¿te apetezco?' Le hizo tanta gracia que hasta hoy".

Fraga me entregó una rosa al pasar" Elsa González Periodista

una rosa con segundas

La periodista Elsa González ha recordado una anécdota con Manuel Fraga que parecía un ligoteo pero que se quedó en una reprimenda por parte del político. "Estaba en una cena multitudinaria como periodista para cubrir el evento y Fraga me entregó una rosa al pasar ... me dice 'señorita Elsa, qué tal' ... Yo le di las gracias y él me contesta 'se lo digo porque hoy no ha cubierto en mitin que he pronunciado". Fue "una rosa con segundas", bromea la tertuliana de COPE.

en pañales

"En el 2018 tenía un proyecto con una asociación para mandar pañales a Venezuela y entonces me puse por LinkedIn a buscar supermercados para que colaboraran con la recogida de pañales. Como no conseguía respuesta empecé a buscar personas que trabajaran en esos supermercados. Yo veía la foto de ellas y decía 'este tiene cara agradable, le voy a escribir'. Bueno pues uno me contestó, compró todos los que pudo y más y empezó a cortejarme. Ahora estamos casados", relata una mujer venezolana.

ME pagarON el peaje

Y no olvidemos los coches porque en ellos también se liga. "Tengo primas que han ligado con chicos que les pagaron el peaje en una autopista". Siguieron la marcha "y más adelante les hicieron cambio de luces para quedar en una estación de servicio, tomarse un café y así empezar a salir".

LCOALIZADA POR EL DORSAL DE UNA CARRERA

De lo más rocambolesca ha sido la historia que ha relatado otra oyente. "Una vez hice una carrera de 10 Km en un pueblo de Ávila y a la semana siguiente me escriben por Facebook dos chicos que habían buscado mi número de dorsal en el listado de la carrera. Resulta que los dos eran amigos y ninguno sabía que el otro también me había escrito".