La cirugía que confirma que en el Antiguo Egipto luchaban contra el cáncer: "¡Es espectacular!"

El cáncer, por desgracia, es una de las enfermedades más comunes en nuestro tiempo... Es la dolencia del siglo XXI. Los avances tecnológicos en sanidad han permitido identificarlo y tratarlo. Lo que no sabíamos hasta ahora es que es bastante probable que los primeros casos de esta enfermedad tuvieran lugar hace miles de años. Concretamente 4.000. Un grupo de científicos, dos de ellos españoles, han publicado una investigación en la prestigiosa revista Frontiers in Medicine, en la que hablan de los que podrían ser los primeros casos de cáncer documentados. Un par de calaveras halladas en la Universidad de Cambridge son las que les han puesto sobre la pista. Edgar Camarós es investigador Ramón y Cajal del área de Prehistoria de la Universidad de Santiago de Compostela: "Son unas calaveras muy particulares. No solo hemos descubierto evidencias de que habían sufrido cáncer (...) sino que además hemos observado y localizado una serie de marcas de corte que nos hablan de que posiblemente esta persona haya sido intervenida quirúrgicamente en relación con ese cáncer. ¡Es algo espectacular!".

Los restos óseos en cuestión pertenecen a una mujer de algo más de 50 años padecía un osteosarcoma, y el varón estaba en la treintena y sufrió un carcinoma nasofaríngeo que metastizó. Ambas calaveras fueron hallados en Giza, Egipto, y los expertos sospechan que pertenecerían a alguien que podría permitirse ser tratado médicamente: "Tenían buenos dientes, algo poco habitual en personas en estratos más bajos de la sociedad".

En Fin de Semana, el investigador Camarós explicaba que intervenciones de este tipo debían ser tremendamente dolorosas: "Tenemos que entender que esta gente tendrían algún tipo de anestésico que adormecería o atontaría pero el dolor se sentía. Lo que no sabemos cuál era la intencionalidad de la intervención quirúrgica, porque puede ser desde extirparlo a drenarlo".

