Carmen Lomana señala por qué Isabel Pantoja no fue a la comunión del hijo de Kiko: “¿No hay una cabeza buena?”

La colaboradora de COPE, Carmen Lomana, ha mostrado su opinión sobre el último conflicto entre la cantante Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera. Todo ello a raíz de la comunión de Francisco, el hijo de 8 años del DJ con la modelo Jessica Bueno, y que ha provocado que ambos tengan que salir a dar explicaciones porque allí no estuvieron ni la prima de Kiko ni su madre.

Precisamente Kiko se explicaba en directo en Telecinco, donde intervino tras ver como a su prima Anabel Pantoja se le saltaban en directo las lágrimas al lamentar que no pudiese asistir al evento familiar. El DJ se defendía: “Llevo ocho años aceptando una serie de cosas que he decidido aceptar por el bien de mi hijo” Y es que, como explicaba el músico, el motivo de la ausencia eran las restricciones por el coronavirus: “Me dijeron que no por el covid y eso y yo lo entendí. Lo acepté”.