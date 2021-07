Carmen Lomana cuenta por primera vez el motivo de su desmayo en 'MasterChef': “Me dio un parraque”

Carmen Lomana, colaboradora habitual de Fin de Semana de COPE, aclaraba este sábado a través de su sección el motivo detrás de su famoso desmayo en la tercera edición de 'MasterChef Celebrity'. Y es que uno de los oyentes del programa que presenta Cristina López Schlichting quería saber la opinión de la socialité sobre que se utilice el término 'hacerse un Lomana' en referencia a su ya emblemática en el programa de la cadena pública.

“En la televisión usan la expresión 'marcarse un Lomana' cuando una concursante de 'Masterchef' se mareó y casi se desmaya”, le comentaba el seguidor. Lomana se lo tomaba con humor y recordaba que no sólo le han puesto su nombre a un momento del concurso, sino también a los 'calamares a la Lomana'. “A mí me divierte mucho el humor y que se rían de mí o conmigo, no me molesta”, comentaba la colaboradora que, además, se lanzaba a explicar el motivo de que se desplomase en 'MasterChef'.