Carlos Sobera, en COPE: "Soy un chico normal intentando cumplir un sueño"

Carlos Sobera es un presentador y productor nacido en Barakaldo que este 11 de agosto cumple 64 años. Este mismo domingo ha pasado por 'Fin de Semana' para presentar su libro 'A contracorriente' y confesar algunas anécdotas de su vida que no ha compartido antes.

Haciendo gala de su humor, ha comenzado explicando que el libro, que es una autobiografía, nace de "la insistencia de la editorial". "Siempre me he negado, yo pensaba que tiene que escribir un libro alguien que tenga cosas interesantes que contar y no es mi caso. Pero luego dije, qué tontería, soy un chico normal intentando cumplir un sueño y puede servir de incentivo o motivación para alguien".

La reacción de su familia al leer el libro

Su familia ha sido casi la primera en leer el libro: "No suelo contar muchas anécdotas familiares y mis hijas no tenían ni idea de muchas cosas".

En concreto, su hija pequeña se emocionó al descubrir una de las vivencias del presentador cuando tan solo era un niño: "Mi hija pequeña, al día siguiente de regalarle el libro, entro en su habitación y estaba llorando. Le daba mucha pena que yo lo hubiera pasado un poco mal en el cole. Me sobrecogió un poco, pensaba que había metido la pata en algo al escribirlo. Tiene mucha empatía".

Su amor por el cine

Carlos Sobera tiene un amor por el cine desde niño: "Yo siempre defiendo que el western lo concreta todo en poquísimo tiempo. El compendio de la vida está en el western y en el género negro. Yo le debo este amor a la tele porque en los 60 y 70 ponían mucho cine. Y al cine porque yo vivía muy cerca de tres cines que cambiaban cada dos días de programación y yo me veía 9 películas a la semana".