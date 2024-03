Carlitos Páez, el más pequeño de los supervivientes de los Andes: "Me volvería a subir a ese avión"

Era el más pequeño de los 16 jóvenes uruguayos que fueron rescatados en diciembre del año 1972 en plena cordillera de Los Andes.Carlitos Páez tenía 18 años cuando subió a un avión de las Fuerza Aérea Uruguayas en Montevideo destino Santiago de Chile. Dos amigos le acompañaron.

'La Sociedad de la Nieve', la película nominada a dos premios Óscar y dirigida por Juan Antonio Bayona, recoge la historia de los que sobrevivieron al accidente de la nave en plena cordillera andina. De las 45 personas que iban a bordo, tan solo 16 fueran rescatadas con vida tras 72 días sobreviviendo en uno de los lugares más inhóspitos del mundo: "El Carlitos Páez que subió a ese avión era un niño malcriado, un pijo, me daban el desayuno en la cama, con niñera...". El chaval de 19 años que volvió a casa tras 70 días en la nada era otro: "El 13 de octubre, cuando cayó el avión, nació Carlitos Páez. Allí, en un proceso largo de 70 días, me di cuenta de que podía ser alguien útil. De que servía para algo. De que podía trabajar y de que tenía recursos que desconocía que tenía". Y afirmaba: "Si me preguntas si me vuelvo a subir al avión... lo haría".

Carlitos Páez ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana y ha recordado con Cristina su experiencia rodando a las órdenes del cineasta ya que Páez interpretó a su padre en la cinta: "Fue realmente duro. Lo consulté con un psicólogo y el propio Jota me decía que era un proceso muy sanador. Es un momento bastante icónico de la película... una montaña rusa de emociones". La película ha generado una expectación que muchos de los supervivientes no esperaban: "Fue una locura, sobre todo entre los jóvenes".

En una conversación en la que se han recordado anécdotas y repasado aspectos de esta historia "de la humanidad", Carlitos ha querido hacer énfasis en el papel que tuvo la fe y la oración: "Una de las cosas que me tocó liderar fue el rosario cada noche. Esta es una historia muy mariana (...) Recé el rosario todos los días, fue muy importante en la Cordillera. Era un momento de unidad, de no pensar en otra cosa...".

Todos los ojos estarán puestos en la madrugada del lunes en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Allí 'La Sociedad de la Nieve' aspira a llevarse dos premios Óscar. Pero pase lo que pase, Carlitos lo tiene claro: "Para mí, Bayona ya ha ganado".

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también nos descubrirá los viajes imprescindibles que no debes dejar de hacer con Pedro Madera. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado