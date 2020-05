Ava Gardner le sacaba 20 centímetros a su marido

“La historia de Ava Gardner se asemeja mucho a la de la Cenicienta. Nace en un remoto pueblo y, en contra de su voluntad, acaba convertida en estrella de cine. Es de esas personas que han conocido la faceta de la humildad y la pobreza, sobre todo después de pasar por la gran depresión. Pierde a su padre muy pequeña y tiene que ayudar a su madre durante bastante tiempo” ha contado Cristina Morató, autora de “Diosas de Hollywood”.

Su fotografía fue su pasaporte a la fama: “Nunca se lo perdonó a su cuñado. Sin tener aun ni 18 años, va a visitar a su hermano a Nueva York. Al verla su cuñado, le hace un retrato que iba a ser para su madre, pero acaba en el escaparate de su estudio, en la Quinta Avenida. Le cambió la vida por un cazatalentos que ya le fichó y con 17 años le hacen una prueba de imagen en la Metro” cuenta la escritora.

Nunca quiso ser actriz, quería ser secretaria, tener un marido, hijos y una vida normal, “pero en la prueba se quedan fascinados con ella. Se creo la leyenda de que un productor dijo que esa chica no sabía actuar ni hablar, pero era deslumbrante. Era un diamante en bruto que no tardaron en explotar”. Sin escuela ni formación, necesitaban pulirla.

En Hollywood se casa con Mickey Rooney, “un hombre al que superaba bastante en estatura, 20 centímetros menos que ella. Se conocieron en la visita después de firmar su contrato de la Metro en un rodaje” continúa Cristina, “con él disfrazado de Carmen Miranda, con turbante, sandalias de plataforma, frutas en la cabeza, maquillaje, unas faldas... Pero el tuvo un flechazo”.

Ava soñaba con casarse por todo lo alto, pero la boda “fue una pesadilla. No pudo invitar a su familia porque el representante de Mickey Rooney no conocía a Ava y no sabía con quién se estaba casando su estrella. Al final fue una boda muy íntima, sin prensa y con un vestido muy sencillo para abaratar costes” comenta la experta de Hollywood.

“Pero sin duda, hablamos de la más auténtica actriz de la meca del cine, que siempre quedará en la historia de Hollywood”.

