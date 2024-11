Así trata Letur (Albacete) de volver a la normalidad tras las inundaciones: "El panorama es desolador"

En estas riadas terribles, el equipo de 'Fin de Semana' ha encontrado acogida familiar en los pueblos a los que se dirigió hace siete días.

Tanto en Letur (Albacete) como en Chiva (Valencia) relata Schlichting que recibieron "un abrazo extraordinario".

Concretamente, en Letur se alojaron en casa de Juanito, cuyo cadáver ha aparecido esta semana, de 34 años, hijo de la familia Marín.

Y también el párroco de la localidad, Ignacio Requena, acogía al equipo con todo cariño. Es un hombre que conoce a todos los vecinos desaparecidos. Hablamos con él este domingo en 'Fin de Semana'.

El pueblo, relata, "se encuentra cansado. Cansado ya en cuanto a las fuerzas físicas y sobre todo cansado psicológicamente, porque ha sido una semana muy larga, con mucha tensión por la búsqueda de los desaparecidos".

Letur, Albacete

Todos han sido encontrados y están esperando "la identificación de los tres últimos para poder darles sepultura, para rezar ya por ellos con la familia". El panorama, sea como fuere, "es bastante desolador porque ha hecho mucho daño la riada".

"los arquitectos tienen que ver todo para que no haya ninguna tragedia posterior"

Hay unas tres-cuatro viviendas aproximadamente que han sido destruidas y recuerda el párroco que como "el pueblo tiene una orografía también muy particular, pues puede ser que la casa por una calle no le haya pasado nada, pero por la parte de atrás pasa la rambla y haya escarbado un poco los cimientos". Ahora, los arquitectos tienen que ver todo "con detenimiento para que no haya ninguna tragedia posterior".

El proceso de búsqueda de los desaparecidos ha sido largo, asegura Requena. Sin embargo, tras la localización de los cuerpos, "ya podemos llorarlos, ya podemos darles sepultura y ahora vamos a vivir nuestro duelo, pero ya sabiendo dónde están".

