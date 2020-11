Asesores Financieros: “Hay que estudiar con calma las normas y los incentivos fiscales para evitar sorpresas”

¿Cómo podemos pagar menos en la declaración de la Renta de 2020? Es la pregunta que nos hacemos todos los españoles y que siempre perseguimos: ganar lo máximo posible y perder lo mínimo imprescindible. Y, a poder ser, de una forma legal, que luego no llegue la Administración y nos diga “este truco te va a salir caro”.

Por eso en Fin de Semana con Cristina hemos hablado con Joan Pons, secretario de la Asociación Europea de Asesores Financieros (EFPA), quien ha reconocido que “el problema del mundo fiscal es que hay tantas normas tan cambiantes que es muy difícil, lo que era deducible un año luego no lo es. Los que nos dedicamos a esto tenemos problemas para adaptarnos a la normativa y de Hacienda”, por eso “una norma es de una forma, pero luego llega la inspección y te dicen que realmente no era así y nos descoloca”, conclusión: “Hay que ver con calma qué incentivos fiscales tienes por cada cosa que haces”.

“En los fondos de inversión tienes que tributar pero solo cuando retiras”, explica Joan, que añade que “si retiras y luego reinviertes, lo llamamos ‘traspasos’, paso de un fondo a otro, no tributas. Son incentivos que tenemos y que hay que conocer de la mano de algún asesor y luego usarlo. En general todo lo que produce rendimiento, tributa, y todo lo que se tiene también por el Impuesto de Patrimonio, pero depende cada comunidad autónoma”.

Sobre las donaciones a ONG, Pons detalla que “si durante todo el año he donado a alguna de las entidades que forman parte de la Ley de Mecenazgo, la declaración de la renta te permite, sobre los primeros 150 euros de donativos un 75 %, algo considerable. El resto, si has donado 200 euros, una deducción del 30 %, incluso del 35 % si has hecho donativos más de dos años a esa entidad”. “Ojo porque no deducen las donaciones a partidos políticos ni a colegios profesionales”, aclara Pons: “A la Iglesia sí, tienes la opción de marcar la casilla de la Iglesia. Además, en general, la Iglesia y todas aquellas entidades que puedan acogerse a beneficios de la Ley de Mecenazgo te permiten acogerte a esa deducción. El problema es que para poderme deducir ese donativo necesito un certificado en el que diga ‘esta entidad se acoge a la Ley de Mecenazgo y puedo generar ese derecho en mi IRPF”.

“Siendo trabajador autónomo tú tienes tu sueldo y la empresa te ha tenido que retener las cantidades adecuadas así que poca cosa más puedes hacer aparte de aportaciones a planes de pensiones o donativos o tus condiciones personales, si has tenido algún hijo ya que hay pequeños incentivos”, añade Pons.