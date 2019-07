Zidane, sobre Bale: "Yo no he faltado el respeto a nadie, solo dije que el club está tratando su salida"

Zinedine Zidane ha atendido a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro que disputará el Real Madrid ante el Arsenal en la madrugada del martes al miércoles. El enviado especial de la Cadena COPE a la gira del Real Madrid preguntó al técnico blanco por el tema de las últimas horas en la actualidad blanca como es la más que posible salida de Bale sobre todo después de la rueda de prensa de Zidane tras el partido ante el Bayern después de que el galés decidiera no vestirse como confirmó el entrenador francés y que adelantó este domingo Melchor Ruiz en la antena de COPE.

Zidane " no he faltado el respeto a @GarethBale11 . Lo pidió pq está tratando su salida, por eso no se vistió. Hoy va entrenar como el resto. Mañana ya veremos" — Melchor Ruiz (@melchorcope) July 22, 2019

Zidane empezó la respuesta a Melchor Ruiz señalando que "a veces mi español es liante, voy a intentar ser claro con eso de Gareth" y añadió la explicación en tres puntos: "Lo primero, no he faltado el respeto a nadie y menos al jugador. Siempre he dicho lo mismo. Los jugadores son los más importante y siempre voy a estar con ellos".

Por otro lado añadió que "Yo dije que el club estaba tratatando su salida" y recalcó que "Es importante decir que Gareth no se cambió porque él no quería. Solo por eso".

Y por último, el galo señaló que todavía cuenta con Bale: "Gareth es jugador del Madrid, va a entrenar con normalidad".

Siguiendo hablando de Bale, este domingo desde Inglaterra informaban de un posible trueque Neymar-Bale, pero como ya informó Melchor Ruiz, el Madrid no está interesado en Neymar y Zidane durante la rueda de prensa no ha querido hablar de este tema.

Zidane preguntado sobre trueque con @neymarjr y @GarethBale11 , sonríe, no tengo ni idea , no se nada de eso " — Melchor Ruiz (@melchorcope) July 22, 2019

Zinedine Zidane también tuvo buenas palabras para Kubo, el joven futbolista japonés, que está dejando buenas impresiones en esta primera parte de la pretemporada y señala que todavía cuenta con él.

Zidane elogia a Kubo, de momento está en el primer equipo, ya veremos más adelante " — Melchor Ruiz (@melchorcope) July 22, 2019

El futuro de James también se trató en la rueda de prensa y Zinedine Zidane apuntó que "es jugador del Madrid".