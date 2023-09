El vestuario de la Selección desvela qué le pasa a Luis de la Fuente: "Lo más claro"

A pesar de las disculpas y de su rectificación, durante el parón de selecciones los focos van a seguir sobre Luis de la Fuente. ¿Qué hizo? Aplaudir el discurso de Luis Rubiales con el que defendió su actuación en la final del Mundial Femenino. El seleccionador admitió las críticas recibidas por aplaudir al presidente suspendido: "He recibido duras críticas. Pienso que son totalmente merecidas, lo lamento, lo comprendo y pido perdón. Son unos hechos que son injustificables". Los jugadores, que también salieron a reprobar la actitud del mandatario y apoyar a sus compañeras, han pulsado el estado del vestuario.

Audio





El equipo nacional se medirá a Georgia y Chipre con el objetivo de la clasificación para la Eurocopa del próximo verano en medio de la polémica por el beso de Rubiales a Jenni Hermoso y los aplausos del seleccionador español. Lamine Yamal es la gran novedad de una nueva lista con cambios, la primera tras proclamarse España campeona de la Nations League. El jugador culé debía de ser quien acaparase los focos en este parón de selecciones, pero el foco seguirá señalando al riojano. Son muchos los que han pedido su cabeza, por eso era necesario que Joseba Larrañaga preguntase a Kepa por su estado.

Arrizabalaga pasó este martes por 'El Partidazo de COPE' desde la concentración de España y aprovechó el momento para explicar la situación por la que pasa la selección española. Además, también describió cómo ha sido su fichaje por el Real Madrid y las primeras semanas vistiendo de blanco: "El aura que se respira en el Bernabéu es especial. Tenía muchas ganas de jugar en el estadio, porque los últimos tres años jugué allí con el Chelsea y ya puedo sentir cómo es una remontada como local". El portero es uno de los que firmó el comunicado redactado por los 24 integrantes del equipo masculino.

Cómo está Luis de la Fuente

De la Fuente explicó una y otra vez el porqué de su reacción el pasado viernes tras dar la lista: "Cuando me vi en las imágenes no me reconocía. No me he sentido traicionado por Luis Rubiales, pero yo llegué pensando que iba a ser una asamblea de dimisión y entré en shock cuando vi que no era así. Lo que trato de exponer es el contexto. Lo viví desbordado, no supe estar a la altura y no pude controlar las emociones". Sobre todo eso habló un Kepa Arrizabalaga que puso el termómetro en público al vestuario de la Selección.

Audio





Kepa también explicó en 'El Partidazo de COPE' cómo surgió la posibilidad de que los jugadores hicieran el comunicado: "Nada más llegar a la concentración éramos conscientes de todo lo que está pasando y bueno... yo creo que fue un consenso de todos que teníamos que pronunciarnos. El comunicado deja muy claro todo. Cómo lo vemos, cómo nos posicionamos, los actos que rechazamos, el apoyo que damos y sobre todo felicitar a nuestras compañeras por ganar el Mundial". El próximo partido como locales marcará si la afición compra este discurso.

Escucha la entrevista completa a Kepa Arrizabalaga

Kepa Arrizabalaga pasó por 'El Partidazo de COPE' desde la concentración de España y explicó la situación por la que pasa la selección española y su fichaje por el Real Madrid. Tras un inicio de temporada inesperado en el que comenzó en Londres, se iba a ir a Múnich y acabó en el Santiago Bernabéu, ahora quiere recuperar la portería de la Selección. El guardameta vasco le cuenta a Joseba Larrañaga más detalles de cómo fueron esos momentos y este nuevo horizonte que le abre ser el hombre que vela por la portería sobre la que más presión recae del mundo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado