Velasco Carballo, en El Partidazo de COPE: "Este año, los árbitros están más acertados que nunca"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, ha estado este martes en El Partidazo de COPE para hacer un repaso de la actuación arbitral en esta primera mitad de la temporada. El ex-árbitro ha querido resolver las dudas acerca de los cambios de criterio que, aparentemente, se han dado en las últimas jornadas.

“Nos molesta que se diga que los árbitros han cambiado de criterio a mitad de temporada. Si en ciertas acciones antes fallábamos y ahora acertamos, ¿es que hemos cambiado de criterio o hemos acertado?”, se ha preguntado el presidente del CTA. “No hemos cambiado de criterio, el criterio está clarísimo”, ha zanjado.

A pesar de todas las polémicas suscitadas esta temporada, Carlos Velasco Carballo tiene claro que esta temporada, en Primera División, “los árbitros están más acertados que nunca”. “Estoy convencido de que el año que viene lo haremos mejor”, ha añadido. Además, el presidente del CTA ha desvelado que están desarrollando una tecnología para que la línea de fuera de juego pueda ‘tirarse’ automáticamente.

El técnico del Eibar, José Luis Mendilíbar, ha considerado hace unas semanas que “en LaLiga somos una banda de tramposos, nos tocan y parece que nos hayan matado”. Unas palabras que ha querido comentar Velasco Carballo en El Partidazo de COPE. “Creo que tenemos que hacer una reflexión entre todos para que los jugadores recuerden que cualquier contacto se va a ver en televisión y los árbitros tenemos que ser más cuidadosos para ver que no cualquier contacto sirve para que vayamos al VAR a ver la jugada”, ha dicho.

Una actitud que también ha querido criticar ha sido la que últimamente están adoptando los jugadores suplentes desde la grada. “Los jugadores que están en la grada a veces tienen un comportamiento que deben reconducir. En los últimos partidos los árbitros se están acercando a hablar con los entrenadores para que reconduzcan el comportamiento de los jugadores suplentes”, ha asegurado.

Velasco Carballo ha comparecido en la mañana de este martes junto con el director del Proyecto VAR, Carlos Clos Gómez, y los árbitros Carlos del Cerro Grande y José María Sánchez Martínez, designados para los partidos de vuelta de semifinales de Copa del Rey, y entre todos realizaron balance arbitral cumplido el segundo tercio de la temporada 2020-21.

El presidente del CTA defendió la buena salud del arbitraje español y del VAR con datos de los partidos disputados este curso en LaLiga. "El grado de acierto de los árbitros ha crecido y está siendo tan elevado que va a ser difícil repetir el éxito de esta temporada. El nivel de acierto de nuestros árbitros es brutal. El nivel actual del arbitraje español es el mejor que ha habido en la historia y tenemos un nivel arbitral de los mejores del mundo. Son los más demandados en todas las competiciones internacionales", afirmó.

Sin embargo, se resignó a que "si se critica a Rafa Nadal en este país, cómo no se va a criticar a los árbitros". "Rafa Nadal es español y para mí es el mejor del mundo. Y me siento orgulloso porque es español y a mi me encantaría que aquí pasara lo mismo con los árbitros porque fuera de España así nos lo reconocen. Tenemos una generación de árbitros extremadamente buenas", reivindicó.