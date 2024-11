Valverde, extrañado por las palabras de Ancelotti diciendo que tiene problemas de espalda

El Real Madrid cayó ante el Milan en la 4ª jornada de Champions League 1-3, después de otro mal partido del conjunto de Carlo Ancelotti, con mala puntería de sus delanteros y gran fragilidad defensiva. Todo esto provocó la segunda derrota consecutiva en el Santiago Bernabéu, después de caer ante el Barcelona 0-4 en Liga; y la tercera en lo que lleva de temporada.

Un de las polémicas del partido fue el cambio que hizo Ancelotti al descanso, cuando quitó a Valverde y Tchouameni para dar entrada a Camavinga y Brahim. Ancelotti explicó este martes tras la derrota ante el Milan ese cambio de Fede Valverde, criticado en redes sociales por su pareja Mina Bonino, aunque minutos más tarde aseguró que le habían ‘hackeado’ la cuenta de X.

“Lo que opine la gente en las redes sociales para mí es muy complicado opinar. He quitado a Valverde porque no estaba al 100%, tenía un problema en la espalda, no estaba a su mejor nivel físico y por eso le he cambiado”, dijo.

Y según contó Javi Gómez en El Partidazo de COPE, el jugador uruguayo estaba bien y el jugador quedó extrañado por las palabras de su entrenador. Es mentira que él tenga problemas en la espalda y no entiende por qué se están filtrando este miércoles noticias sobre que está con problemas físicos.