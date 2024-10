El vacile de Maldini con Juanma Castaño tras su entrevista con David Broncano: "Como un concejal"

El periodista deportivo Julio Maldonado 'Maldini', colaborador de la Cadena COPE, fue el protagonista este martes de 'La Revuelta', el programa que David Broncano presenta en 'prime time' en La 1. El experto en fútbol internacional, que ya había sido entrevistado por el andaluz en su etapa en Movistar, ha hablado de deporte, de su vida y no se ha cortado con las clásicas preguntas del programa.

En la batalla de audiencias y entrevistados que David Broncano mantiene con Pablo Motos en la noche del 'prime time' español, este martes le ha tocado el turno a 'Maldini'. El periodista ha sido el invitado en una noche en la que La Revuelta ha empezado más tarde de lo habitual por el partido de la Liga de Naciones entre España y Serbia que ha retransmitido La1.

En su charla con Broncano, el de Leganés, ha confesado que es primo de un futbolista del Real Madrid y le ha regalado al presentador "una frikadita". Es tradición que todos los invitados que acuden al teatro en el que se graba el espacio, lleven un presente para el conductor del mismo y Maldini no ha faltado a ella. Su regalo: Una camiseta de Rui (exjugador del Logroñés) con la que la selección de Guinea Ecuatorial compitió en la Copa de África de 2015.

Tras ello ha confesado que "Dani Carvajal es medio primo mío. Concretamente, es primo segundo mío por parte de mi madre. Ambos somos de Leganés y he ido de vacaciones con ellos, aunque él es más joven que yo". Además, ha mandado un mensaje al lateral derecho del Real Madrid tras su grave lesión de rodilla: "Te vas a recuperar".

las preguntas de broncano

Maldini también ha contestado a las míticas preguntas que realiza David Broncano a los invitados: No se ha cortado al hablar del dinero que tiene en el banco ni de las relaciones íntimas. "En el banco, no mucho, pero sí tengo distintas propiedades. En total, unos tres millones y medio. No pongas esa cara que para ti eso es calderilla", ha dicho sobre la primera cuestión. Con respecto a la segunda ha sido un poco menos explicitó: "Un cinco raspado... Son 25 años de casado".

Además, el colaborador de la Cadena COPE, también ha bromeado con su aspecto físico con el presentador. Y es que en su anterior visita al programa se hizo famoso un vídeo en el que Maldini hablaba de su etapa en el gimnasio y exhibía su bíceps para demostrar que estaba fuerte, algo que ha repetido de nuevo.

maldini habla de la entrevista en el partidazo

Tras la entrevista, y como es habitual los martes, Julio Maldonado ha pasado por El Partidazo de COPE para hacer su sección semanal de fútbol internacional llamada #MundoMaldini. Juanma Castaño, le ha preguntado por su estancia en el programa y ha bromeado con Maldini sobre la misma.

“Me lo he pasado muy bien, voy gratis, no me han dado nada…", explicaba el experto en fútbol internacional. "No me ha incomodado la pregunta del dinero porque ya me la hizo la otra vez y ya lo sabía… la otra vez dije que más o menos lo mismo… he dicho un poco más que la otra vez… lo del sexo menos todavía cinco años después… Ya llegarás Juanma”, afirmó entre risas.

A continuación Juanma Castaño ha recordado que él también estuvo en el programa de David Broncano pero que a él no A mi no me hizo la pregunta del sexo… me vio y dijo a este no le pregunto… Yo dije la mitad que Miki… mentiste como un concejal”

