Unai Simón, en El Partidazo de COPE: "Le he dicho a Pedri que si tiene otra igual, no lo dude y me la pase"

El portero de la Selección española, Unai Simón, fue protagonista del partido ante Croacia. Primerocometió un error que permitió el gol de Croacia y, después, sostuvo a España en varias intervenciones cruciales que propiciaron el pase a cuartos de final. A menos de dos días de enfrentarse a Suiza en cuartos, Unai Simón ha atendido a El Partidazo de COPE.

"Al gol no le he encontrado ningún tipo de explicación, no hay ningún tipo de excusa, es que el control se me va”, ha explicado el portero del Athletic sobre aquella jugada. "No es culpa ni del sol, ni del campo, ni de Pedri", ha reconocido. "De hecho, le he dicho a Pedri que si tiene otra jugada igual, me vuelva a pasar el balón", ha zanjado.

Tras esa jugada, y gracias al apoyo de sus compañeros, el portero del Athletic se repuso de su error y sostuvo a España con dos grandes intervenciones. "Fue un minuto trágico, que fuésemos perdiendo por culpa mía me daba pena, todo el equipo que estaba trabajando pero, al final, un par de jugadas cambiaron lo que estaba pasando", ha dicho.

De Gea, su gran apoyo

Tras el error cometido en el primer gol, todos los jugadores de la Selección quisieron arropar al guardameta. Entre ellos, David De Gea, quien se acercó a Unai Simón en el descanso y, según ha reconocido el portero del Athletic, fue fundamental para que pudiera resarcirse. “Lo que me dijo De Gea fue fundamental para poder salir al campo en la segunda parte”, dijo.

Un apoyo que el portero también ha querido agradecer en los micrófonos de El Partidazo de COPE: "El apoyo de mis compañeros son cosas que me hacen importante en este equipo", ha dicho.





