¿El último partido de Benzema con el Real Madrid?, en el tiempo de opinión: "Lo veo blanco y en botella"

Esta semana han aparecido las dudas de una posible salida de Benzema del Real Madrid, que podría jugar su último partido con el equipo blanco este domingo contra el Athletic, este domingo a las 18:30 en el Santiago Bernabéu.

Para Manolo Lama, el problema que puede surgir si Benzema acaba aceptando la oferta de Arabia Saudí ya tendría que haberse solucionado hace tiempo: “Llevamos mucho tiempo diciendo que el Madrid tiene que hacer la transición. Más tarde o más temprano se va a ir. Es buenísimo, uno de los mejores nueves de la historia del Madrid pero le llga su momento. ¿A qué nivel rendiría si se queda? Si se va, tienes que alterar tus planes”.





Otro especialista en fútbol internacional, Guille Uzquiano, dejó muy clara su opinión sobre quién debería ser el sustituto de Karim Benzema: “No tienes garantías de que en 2024 vayan a venir Mbappé o Haaland. El Madrid no puede esperar a que venga alguno porque no es seguro; tiene que solucionar el problema inmediatamente. Benzema nunca ha tenido suplente y tiene 35 años y ahora se han juntado los dos problemas. El Madrid tiene que ir a por lo mejor del mercado y para mi es Kane”.

Benzema, durante el partido ante el Manchester City (EFE)





Por último, Siro López también dio su opinión sobre el futuro del 9 blanco y su sustituto: “Si fuera Florentino, intentaría convencer a Benzema para que se quedara. Mantengo una pequeña esperanza y apelo al madridismo de Benzema. El próximo año puede tener la misma oferta. Si se va, iría a Kane. Si Mbappé viene la próxima temporada, vendría gratis. El Madrid tiene que ir a por un primera espada”.

El especialista en fútbol internacional Maldini, cree que el delantero francés va a acabar aceptando la gran oferta para salir del Madrid y afirmó que los blancos deben hacer un gran fichaje después de la mala temporada en LaLiga esta temporada: “El Madrid no se puede permitir el lujo de un año como en este en LaLiga. Ha hecho una temporada bastante discreta. Creo que no va a rendir como ha rendido. Es un ofertón y lo veo blanco y en botella. Benzema ha estado bastante flojo esta temporada. No se quedaría viéndose que a lo mejor podría perder la titularidad”.