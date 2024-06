Tony Damascelli: "Confirmo palabra por palabra lo publicado en la entrevista"

Este lunes se hizo pública del periodista Tony Damascelli, de 'Il Giornale', a Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. En esta entrevista, el técnico campeón de la Champions sorprendió a todo el mundo afirmando que el Real Madrid no jugará el Mundial de Clubes: "Al igual que nosotros, otros clubes rechazarán la invitación", aseguró Ancelotti que además fue más allá: "La FIFA lo olvida, los jugadores y los clubes no participarán en ese torneo. Un solo partido del Real Madrid vale 20 millones y la FIFA nos quiere dar esa cantidad para toda la copa".

Ancelotti celebra con los jugadores del Real Madrid el título de Champions en Wembley / EFE





Después de todo el lío que provocaron estas palabras, Carlo Ancelotti, que se encuentra de vacaciones en Canadá, publicó un tweet donde hablaba sobre esta polémica: "En mi entrevista con Il Giornale, mis palabras acerca del Mundial de Clubes de la FIFA no han sido interpretadas de la manera que yo pretendía. Nada más lejos de mi interés que rechazar la posibilidad de disputar un torneo que considero que puede ser una gran oportunidad para seguir peleando por grandes títulos con el Real Madrid".





En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño entrevistó al periodista italiano que realizó la entrevista a Ancelotti y confirmó que las palabras del entrenador italiano son tal cual están publicadas en su diario y que, por esa razón, no se ha cambiado nada en la versión online: "Confirmo palabra por palabra lo publicado en la entrevista. Dice que no van por tema económico y por la salud de los jugadores".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

???? Tony Damascelli, periodista de @ilgiornale que ha entrevistado a @MrAncelotti, confirma palabra por palabra lo que le ha dicho el entrenador del @realmadrid



? "Me dice: 'no vamos, no vamos' al Mundial de Clubes"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/vGosTHGEBp — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 10, 2024





¿Cómo está Ancelotti?

Tony también quiso confirmar que las palabras son dentro de una entrevista a la que accedió Ancelotti, no era una charla coloquial entre los dos: "No es una entrevista informal. Hablamos de otra cosa que no publicaré para que no haya otro malentendido".

Además, el periodista italiano afirmó que, tras toda la polémica, había hablado con el entrenador del Real Madrid y afirmó que no estaba nervioso por toda la polémica que se había levantado tras hacerse pública la entrevista: "He hablado con Ancelotti hoy y está tranquilo".

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).