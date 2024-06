Ancelotti, sobre el Mundial de Clubes: "Al igual que nosotros, otros clubes rechazarán la invitación"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha concedido una entrevista al medio italiano Il Giornale y en ella ha dejado una afirmación que ha pillado por sorpresa al mundo del fútbol sobre la no partcipación del equipo blanco en el Mundial de Clubes que se jugará el próximo año.

"Al igual que nosotros, otros clubes rechazarán la invitación", aseguró Ancelotti que además fue más allá: "La FIFA lo olvida, los jugadores y los clubes no participarán en ese torneo. Un solo partido del Real Madrid vale 20 millones y la FIFA nos quiere dar esa cantidad para toda la copa".

Las claves del Mundial de Clubes de 2025; habrá también Copa Intercontinental La primera edición de la nueva competición principal de clubes de la FIFA se jugará del 15 de junio al 13 de julio de 2025 en EEUU. El único equipo clasificado español, el Madrid. 17 dic 2023 - 16:40

Cabe recordar que el Mundial de Clubes se jugará del 15 de junio al 13 de julio de 2025, en Estados Unidos. La fase de grupos estará compuesta por ocho grupos de cuatro equipos, que jugarán por el sistema de liguilla. Los dos primeros se clasificarán para los octavos de final, donde empezarán las eliminatorias a encuentro único hasta la final. No habrá choque por el tercer puesto.

En calidad de presidente de la ECA, Nasser Al-Khelaifi comentó el pasado mes de mayo que "la Copa Mundial de la FIFA es una competición increíble", antes de poner en valor que "el Mundial de Clubes será algo diferente, algo más grande, con las aficiones de 32 clubes de todo el mundo reunidas. Estoy muy emocionado con eso"

En cuanto a lo estrictamente deportivo, Ancelotti afirmó que "conservo mi pasión, así vivo el partido, el juego, mi trabajo, siempre he llevado este equilibrio conmigo" después de haber ganado otra Champions League con el Real Madrid.

Una ciudad de Madrid que para el entrenador italiano "es especial": El Milán está en mi corazón, jugué, fui entrenador, es una gran parte de mi vida profesional. Real es Real, ¿qué podría ser mejor? Aquí hay respeto por la historia, todos los futbolistas del pasado están presentes en las fotografías del polideportivo."

En cuanto a su carrera profesional, Ancelotti apuntó que ha superado momentos "que no siempre fueron positivos, después de la experiencia con el Everton me había caído del radar, me habían dado de baja, ya era viejo", por eso reconoce que "Madrid es la tierra de la segunda juventud".

Kroos, manteado en su último partido en el BernabéuEFE

Sobre la Eurocopa 2024 que comienza este viernes en Alemania destacó: "Tengo mucha curiosidad por ver a Alemania en casa, tiene un equipo interesante".

"Creo que nos ha faltado (a Italia) un relevo generacional después de ganar la última edición, así que no sé realmente cuáles pueden ser nuestras posibilidades", añadió.

Por último habló de dos de sus grandes estrellas, Toni Kroos y Luka Modric. Sobre el centrocampista croata, que todo apunta que seguirá una temporada más en el conjunto blanco, considera que "es un ejemplo único de calidad y personalidad".

Por otro lado, volvió a lamentaba la marcha de Kroos: "Ha decidido parar, es alemán en sus elecciones pero seguirá viviendo en Madrid, le dije que tenía que pensarlo mejor, que le llame por teléfono y empezamos de nuevo".

Reacción del Real Madrid

Una vez conocidas estas declaraciones de Ancelotti, nuestro compañero Melchor Ruiz ha podido saber que desde el Real Madrid entienden que las palabras del técnico italiano sobre el Mundialito de Clubes han tenido que ser un malentendido o una mala interpretación. Además, no tiene mucho sentido decir que rechazan jugar el Mundial de clubes cuando están obligados a hacerlo.

