Toni Freixa sorprende al reconocer qué jugadores del Barça aceptaría vender: "Escuchamos ofertas"

El Barcelona ganó este lunes 2-0 a la Real Sociedad y, con esta victoria, los azulgranas recuperan la segunda plaza, con un punto más que el Girona a falta de tres jornadas para acabar la Liga. Aunque parezca insignificante, este hecho es de gran importancia para el club porque si acaba en esta posición, podrá disputar la Supercopa de España la próxima temporada. El club lleva ya muchos años con gravísimos problemas económicos, lo que significa que el ganar más dinero quedando segundo, más lo que recaudaría jugando la Supercopa, ayudaría a mejorar levemente esas arcas.

Lamine Yamal fue el mejor jugador del partido una vez más, además de ser el autor del 1-0 a pase de Gündogan. El segundo lo hizo desde el punto de penalti Raphinha, que fue el otro gran protagonista del encuentro con varios disparos desde fuera del área que chocaron con Remiro, el mejor hombres del conjunto realista con varias paradas que hicieron que la Real tuviera opciones hasta el final del partido.

¿Qué jugadores podrían salir del club?

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el protagonista fue Vitor Roque. El delantero brasileño, que llegó en diciembre, volvió a no jugar ni un solo minuto, como en los últimos meses. La semana pasada, su agente André Cury pidió más minutos para su representado y "si no se queda, se irá vendido. Una cesión para un chico joven lo acabas perjudicando, porque se va a otro club que no es su dueño y no tiene interés de cuidarlo. Esto es muy peligroso para la carrera del chico". Y Helena Condis preguntó a Xavi Hernández en la sala de prensa sobre el futuro del futbolista: “Era duda hasta última hora por un golpe en el tobillo, estaba entre algodones, por eso ni ha calentado. Nuestras decisiones las tomaremos a final de temporada y a nivel interno”.

Vitor Roque celebra uno de su dos goles con el Barcelona





Quedan tres partidos de Liga y, a partir de ahí, Joan Laporta y Deco tendrán que tomar decisión importantes sobre el futuro de la plantilla. Desde hace mucho se habla de que el club tendrá que hacer alguna venta de alguno de sus jugadores más importantes para poder hacer frente a la fuerte deuda que tiene. Los jugadores que más sonado como posibles grandes ventas son Araujo, De Jong o Lamine Yamal. Casi todo el mundo está de acuerdo con que el joven jugador tiene que ser la piedra angular del futuro del equipo, unidos a los jóvenes canteranos como Cubarsí o Gavi, pero la realidad es que es el futbolista por el que más dinero ingresaría el club. Se ha llegado a decir que el PSG había ofrecido 200 millones de euros por él.

Toni Freixa y las posibles ventas de jugadores

En el tiempo de opinión de El Partidazo de COPE se habló de qué jugadores debería vender el club para poder solucionar los graves problemas económicos. Juanma Castaño se lo preguntó a Toni Freixa, que sorprendió cuando solo salvó a cuatro futbolistas de esas posibles ventas: "Yo con quien no haría caja sería con Lamine Yamal, Cubarsí, Fermín ni con Gavi. Con estos cuatro no haría caja. Otra cosa es que el jugador se quiera ir; que el que se quiere ir, a ver si tiene una oferta equiparable a su salario en el Barça. Desde un punto de vista deportivo, salvaría esos cuatro. Escuchamos ofertas".

Lamine Yamal, en un partido de Liga del Barcelona contra el Cádiz. CORDONPRESS





Estas palabras significan que Freixa aceptaría la venta de jugadores claves como Ronald Araujo, Frenkie de Jong y, el que más sorprende, Pedri. El joven centrocampista era el mejor jugador del equipo hace dos temporadas pero la plaga de lesiones que le persigue ha hecho que pierda gran protagonismo y que, para gente como Freixa, llegue incluso a estar en las quinielas para ser vendido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).