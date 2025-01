Toni Freixa celebra el corte de mangas de Laporta en el palco de Yeda: "Es el mismo que hicimos todos los culés"

Toni Freixa intervino este jueves en El Partidazo de COPE un día después de que el CSD diera la cautelar al Barcelona para poder reinscribir a Dani Olmo y Pau Víctor.

La primera cuestión a la que tuvo que responder con Juanma Castaño es si Freixa está o no de acuerdo con el gesto que hizo Laporta en el palco del estadio King Abdullah al conocer la decisión, que celebró con un abrazo eufórico y un corte de mangas.

Freixa, a 'pecho descubierto' dijo que el corte de mangas del presidente del Barcelona "es el mismo que hicimos todos los culés cada uno en nuestra casa". Justifica la reacción de Laporta diciendo que "estamos hablando de un presidente con una determinada personalidad".

"¿Cómo lo voy a condenar?", se preguntaba Freixa, por las acusaciones de mala educación sobre el presidente azulgrana. "¡Ayer nos llevamos tres alegrías: una resolución favorable en un Estado de Derecho que aplica las normas, una victoria en una semifinal de Supercopa y disfrutar con la bilis que todo esto generó en toda la gente que quiere mal al Barça. Y eso es una satisfacción que no te puedes imaginar".

"¿CUÁL ES ESA LEY?"

En otro orden de cosas, Freixa mantiene que la normativa sobre la que se apoya la decisión de LaLiga y de la RFEF de no permitir la inscripción de ambos futbolistas "no es aplicable" y por eso celebra que "el procedimiento administrativo nos va a dar la oportunidad, cuando se le dé traslado para la cuestión de fondo a la Liga y a la Federación, de que por fin puedan motivar en sus escritos el fundamento de su denegación de licencia. Yo estoy esperándolo, como jurista, lo digo en serio. Tengo auténtica curiosidad por ver cuál es esa norma que hace que se le diga a cualquiera que hable 'cuando te pregunten, di que tenemos que cumplir la ley de todos'".

Sobre el silencio del Real Madrid y sobre una hipótesis entre Florentino Pérez y Rodríguez Uribes (que explicaría el silencio del club madridista en esta cuestión), para Freixa no es más relevante que el silencio "del Girona, o del Mirandés o del Racing de Ferrol... Al final, son equipos de LaLiga, ¿no?"

Cordon Press Joan Laporta, presidente del Barcelona, en el césped del estadio de Montjuic.

Freixa volvió a insistir en que, si finalmente la cautelar concedida por el Gobierno acaba siendo revocada, "está la vía judicial. Todos los órganos están sometidos al poder judicial", recordó.

Ante la insistencia de la idea de Paco González de que la cautelar viene motivada por una decisión meramente política que se ha tomado sin el consentimiento de LaLiga y de la RFEF, Freixa argumentó, en defensa del CSD, que "ya he dicho que me gustará ver los escritos motivados tanto de LaLiga como de la Federación, pero lo que no podemos decir en modo alguno es que el Consejo Superior de Deportes sea un órgano político, lo que es es un organismo público, un organismo público que integra una estructura administrativa y cuyo director general es abogado del Estado, tiene unos servicios jurídicos de primerísimo nivel".

"un gol de olmo en el clásico del domingo..."

Preguntado por las ganas de que el Barça le gane al Real Madrid este domingo en la final de la Supercopa de España con un gol de Dani Olmo, Freixa sonrió y deseó "que suceda. A ver, yo quiero que gane el Barça, no voy a estar obsesionado con que marque, pero si se da esa circunstancia, con el corte de mangas se me cae el brazo".

Gol Dani Olmo

Y también advirtió de los numerosos ataques que se están dando a Joan Laporta, y no solo desde la 'caverna' en Madrid. Habló de una 'caverna' en Cataluña compuesta "por esos medios que estáis siguiendo y que han dado publicidad a esa posibilidad de moción de censura y que estaban esperando que no llegara esa inscripción".

Terminó lanzando un mensaje que fue tomado muy en serio en El Partidazo de COPE: "Cuánto más ataquéis a Laporta, más lo va a apoyar la gente del Barça", finalizó.