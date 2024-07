Tomás Guasch ofrece una alternativa al Barcelona por Nico Williams para dejar tranquilo al Athletic: "Podría"

El Athletic y el Barcelona mantienen un cierto pulso silencioso por Nico Williams, con las dos partes cada vez más convencidas de que lo que va a determinar su futuro de cara a la temporada 2024-2025 va a ser la decisión personal del futbolista.

La postura del Athletic Club, tal como informó José Ángel Peña en El Partidazo de COPE, el equipo que preside Jon Uriarte no quiere entrar en una disputa pública con el Barcelona y tampoco quiere hacerle el juego al entorno mediático culé, pero tampoco quiere ser un convidado de piedra.

El sincero consejo de De Marcos a Nico Williams: "Lo mejor para él es continuar en el Athletic" "Hay una marea que parece que cuando te quiere el Barça hay una lógica que parece que tienes que ir al Barça y si no estás cometiendo un error", añadió el capitán del Athletic. 23 jul 2024 - 11:17

Nico Williams durante la celebración de la Eurocopa en la plaza Cibeles. | CORDON PRESS





Parece que todo se sitúa en la órbita del Barcelona, pero en el Athletic saben que todo dependerá de la voluntad de Nico Williams. Y el Athletic se agarra a que no ha recibido un solo mensaje que les hagan pensar que Nico quiere abandonar San Mamés.

Los gestos del Athletic con Nico Williams

El pasado 11 de julio, el presidente del Athletic, Jon Uriarte, realizó una denuncia pública por el bombardeo que decía recibir Nico Williams durante su estancia en la Eurocopa, donde fue preguntado por muchos periodistas, entre ellos, Juanma Castaño en la entrevista que el jugador concedió a El Partidazo de COPE, por su futuro.

"Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control, cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol, que no ha sabido protegerle", escribió un enfurecido Uriarte que lamentaba la falta de protección de la Federación.

Nico Williams, en El Partidazo de COPE





En esa entrevista en la Cadena COPE, Williams dijo, con todo el respeto del mundo, que estaba "muy contento en el Athletic. Es el club que me lo ha dado todo, es el club que ha apostado por mí al 100%, estoy muy feliz en Bilbao y es lo que tengo que decir", y aseguró que le había advertido a su representante "que no quiero saber nada hasta que acabe la Eurocopa, estoy centrado al 100% y mi deseo es ganar la Eurocopa", como así sucedió.

Más allá aquella denuncia de Uriarte, el Athletic ha querido tener un gesto de cariño con su jugador: ha expuesto las nuevas equipaciones oficiales con un único dorsal: el número 11 de Nico Williams, en una reivindiación simbólica, de que hasta que el jugador no diga lo contrario, sigue siendo futbolista del Athletic.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y dentro de esa estrategia, ese movimiento de gestos, dentro de la operación, Nico Williams ha dado un 'me gusta' a una publicación muy concreta de su hermano.

"¿Por qué no volver a tocar el cielo? Con todo", ha dicho Iñaki Williams en la red social 'X', en una publicación que ha tenido el 'like' de su hermano Nico.

La alternativa que ofrece Tomás Guasch al Barcelona

Durante El Partidazo de COPE de este lunes, el periodista Tomás Guasch quiso compartir una reflexión "con gente muy querida mía del Athletic", llegando a la conclusión "que podría desencallar todo esto".

Para Guasch existe una alternativa a Nico Williams que rebajaría la situación de tensión existente entre el Barcelona, el Athletic y el jugador. "¿Por qué el Barça no ficha a Musiala, que es parecido, y deja al Athletic tranquilo?".

Jamal Musiala es un jugador de la misma edad que Williams, campeón, entre otras cosas, de una Copa de Europa con el Bayern de Munich. Además, al igual que Nico Williams, es titular absoluto tanto en su club como en su selección. Es un jugador que puede actuar de mediapunta y de extremo izquierdo, con una interesante aportación goleadora (promedia un gol cada cuatro partidos).

Joan Laporta (FOTO - CORDON PRESS) no descarta el fichaje de Nico Williams (FOTO - CORDON PRESS)





Guasch recuerda que "Javier Tebas tiene buena relación con el Bayern", y podría allanarle el camino al presidente del Barça, pero advierte: "Cuidadito porque me han insistido que igual no son 58 millones, sino 85, no lo sé", dijo con relación al precio de Williams.

"¿Todo eso no vende en Bilbao? Un millón de 'tíos' en la ría y el campo lleno? A lo mejor vende que Williams se quede. ¿Por qué el Barça no va a sangrar al Bayern y no al Athletic Club?", se preguntó.