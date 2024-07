Tomás Guasch alza la voz contra el fútbol olímpico: "Inventan torneos ridículos que no valen nada"

En los Juegos Olímpicos hay una premisa que está clara en la mayoría de deportes, pero que algunos se resisten a aceptar. Para participar en unos Juegos tienes que ser capaz de demostrar que eres de los mejores deportistas del mundo en una disciplina concreta. Pues bien, algunos deportes como el fútbol, considerado por muchos como el deporte rey en Europa, no cumplen con estas condiciones. Las Selecciones internacionales solo tienen la posibilidad de llevar a tres jugadores superiores a los 23 años, lo que dificulta notablemente que las mayores estrellas del fútbol mundial acudan a disputar esta competición.

La opinión de Tomás Guasch sobre el fútbol olímpico

Muchos periodistas especializados en los Juegos Olímpicos están en contra de que el fútbol sea deporte olímpico hasta que no cambie la normativa y permita que los mejores jugadores puedan formar parte de sus selecciones, sin limitaciones de ningún tipo. Sin ir más lejos, Ángel García ha manifestado en innumerables ocasiones su descontento con que el fútbol siga siendo olímpico y hay otros deportes, como el fútbol sala, que no son considerados como tal.

Tras la derrota de España contra Egipto en el tercer partido de París, Tomás Guasch no ha dudado en manifestar su opinión en contra de este 'fútbol olímpico' y ha cargado duramente contra la normativa que sostiene que las selecciones no pueden llevar a sus mejores jugadores.

"Todos los deportes vienen los mejores y el fútbol es una excepción porque normalmente coincide con la Eurocopa. Y esta FIFA o esta UEFA o este Pacto de Varsovia que inventan torneos ridículos que no sirven para nada y que además joroban a los jugadores, ¿no pueden correr un año la Eurocopa? Y que se jueguen todos los campeonatos con las mejores selecciones posibles", dijo Tomás Guasch en El Partidazo.

Rafa Nadal recoge la antorcha olímpica de manos del exfutbolista Zinedine Zidane | EFE

Ángel García contestó de inmediato y aseguró que las primeras interesadas en que no pase eso son precisamente las instituciones futbolísticas, ya que no quieren compartir su parte del pastel con nadie.

Para finalizar, Tomás Guasch pidió a la FIFA y la UEFA que hagan un "reajuste de calendario", que además irían a favor suyo: "Si quieren trincar bien, que lo hagan a lo grande", sentenció Tomás Guasch. Lo inexplicable de todo esto es que la propia organización de los Juegos Olímpicos no haya impuesto sus propias condiciones buscando favorecer la presencia de grandes estrellas mundiales del fútbol.

España pasa como segunda e irá por el cuadro más complicado

España llegó al último partido de la fase de grupos ya clasificada, a la espera de saber si como primera o segunda. Le valía el empate este martes ante Egipto para ser primera en un encuentro en el que Santi Denia rotó de inicio a diez de los once titulares del encuentro anterior, priorizando la recuperación de cara a los cuartos, en un plan que no le salió como esperaba y que acabó con una derrota por 1-2.

Samuel Omorodion reacciona tras el partido del Grupo C de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos | EFE

En un partido marcado por el calor y la humedad en las horas del encuentro y por la ausencia de parón de hidratación, fue Egipto la que salió con más dinamismo al terreno de juego. Y también con más necesidad, ya que España estaba clasificada y solo le faltaba saber si como primera o segunda del Grupo C, mientras que Egipto necesitaba sumar mínimo un punto para estar en los cuartos de final. Al final, fueron tres que le dieron el liderato.

Además, el seleccionador español Santi Denia rotó de inicio a todos sus futbolistas menos a Aimar Oroz. El entrenador no se ha escondido y no ha dudado en asumir responsabilidades tras el pitido final del partido. Santi Denia dijo que si se tiene “que hacer una crítica”, que sea a él y no a unos jugadores que “van a darlo todo en el siguiente partido”.

