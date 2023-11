"Tiene que hacerlo": Juanma Castaño señala la postura que debe defender Xavi Hernández sobre la lesión de Gavi

El FC Barcelona está muy molesto con la Real Federación Española de Fútbol por la titularidad de Gavi ante Georgia, que acabó con la grave lesión que le hará perderse toda la temporada. "¡No puede ser, no puede ser, tengo que jugar!", gritaba el joven jugador al llegar al vestuario. Las primeras pruebas ya eran desoladoras para el azulgrana. A los pocos minutos, el Barça ya había sido informado y se temía lo peor. El centrocampista llegó de madrugada a la ciudad y en la mañana de este lunes se confirmaba. Sobre el cabreo de los culés se habló en El Partidazo de COPE.

Audio





Una lesión como la de Gavi es un infortunio, pero una forma de prevenirla es restar minutos de juego. Y en Barcelona se piensa que la participación en el duelo ante Georgia era totalmente innecesaria. El andaluz ya había jugado los 90 minutos del duelo ante Chipre en el que España ganó cómodamente por 1-3. Únicamente Robin Le Normand y el culé fueron titulares en los dos partidos. "Siempre hemos priorizado la salud del futbolista", aseguró Luis de la Fuente en rueda de prensa inmediatamente después del encuentro. ¿Fue una negligencia?

La lesión de Gavi

El FC Barcelona ha confirmado las sospechas tras someter al jugador a las pruebas médicas pertinentes la mañana del lunes: "El futbolista tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco externo", asegura el comunicado médico. Es la lesión más grave de su carrera. En los próximos días se someterá a una intervención quirúrgica y, aunque el tiempo de baja se conocerá tras la operación, se estima que variará entre seis y ocho meses. O más. Por lo tanto, se perderá la temporada y lo más probable es que peligre su participación en la Eurocopa y los Juegos Olímpicos.

Analizando la lesión, Gavi recibió una fea falta de Luka Lochoshvilique le dejó tendido en el campo minutos antes de retirarse definitivamente del terreno. El seleccionador Luis de la Fuente recalcó que lo sucedido era "incontrolable" y que no tuvo que "ver" con ese golpe. Y es que los médicos, tal y como ha explicado Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de COPE, le hicieron la prueba del cajón y no atisbaron gravedad en esa acción. Regresó al verde y, en un salto, el futbolista quedó tendido de forma que tuvo que retirarse de forma definitiva del encuentro.

"Tiene que hacerlo"

El club se siente indignado el club porque con Pedri ya vivió algo así cuando fue exprimido de tal manera en su primer curso en la elite que ha encadenado dos años consecutivos plagados de lesiones musculares. Fue el propio De la Fuente quien hizo viajar en la anterior ventana de selecciones de octubre a Lamine Yamal a Madrid a pesar de que estaba lesionado. Llegó, fue explorado por los médicos y volvió a Barcelona, donde se confirmó el peor diagnóstico. La compensación económica que recibirá el club no consuela y se espera una reacción en boca de Xavi Hernández.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Gavi durante el España-Georgia de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024





"¿Qué postura creéis que va a adoptar Xavi Hernández en su primera comparecencia pública cuando se le pregunte por este asunto?", preguntó Juanma Castaño al resto de los tertulianos de El Partidazo de COPE, "porque yo creo que Xavi tiene que apoyar como compañero a Luis de la Fuente". Roberto Morales contestó: "Lo que no va a decir Xavi es lo que ha dicho David Sánchez, que era un partido de medio pelo. Un partido en el que España se juega a ser cabeza de serie, evitar a un grande en la Eurocopa, no es un partido de medio pelo, eso es para los que no quieren a la Selección".