Aganzo, en El Partidazo de COPE: "Por mucho dinero que ganen los futbolistas, no deben jugar tanto"

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles y de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, habló con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE de la polémica que existe por la sobrecarga de partidos en el calendarios de los clubes de y de las selecciones internacionales, después de dos semanas en las que se han producido numerosas lesiones de futbolistas con sus compromisos internacionales. Este lunes se confirmó la grave lesión de Gavi, que este domingo tuvo que retirarse en la primera parte en el partido de España ante Georgia, después de un mal apoyo en el que se le giró la rodilla y en el que se produjo una rotura completa del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco externo.

Gavi cae lesionado en una acción durante el partido contra Georgia | EFE





Aganzo comenzó quejándose de la gran sobrecarga de partidos que sufren los jugadores en las últimas temporadas, tanto con sus clubes como con sus selecciones nacionales, y afirmó que ya hay futbolistas que llevan denunciando hace tiempo de esto: "Es la salud de nuestros compañeros, nos hemos quejado muchas veces y debemos opinar los futbolistas. Se han quejado gente como Courtois y Carvajal y tienen que pasar lesiones como estas para que la gente reaccione. Decís que los jugadores ganan mucho dinero pero tenemos que proteger al jugador, hay que tener un equilibrio entre la industria y el dinero. No lo podemos tolerar, es una situación insostenible. Son personas y tienen que descansar, no pueden jugar hasta 80 partidos".

¿Los futbolistas aceptarían cobrar menos?

Juanma Castaño preguntó al presidente de la AFE si los futbolistas estarían dispuestos a jugar menos partido y ganar menos dinero: "El problema no es jugar menos y ganar menos; tenemos que proteger la salud. El jugador no cobra por partidos, es un tema comercial pero no solo deportivo, que es lo más importante. Muchos de los entrenadores tienen muy claro de cómo controlar a su plantilla y cuándo darles descanso. Debían descansar un día y medio, los días de Navidad, y el mes de vacaciones para descansar mental y físicamente".





Sobre si mucha gente se ha puesto en contacto con él después de conocer la grave lesión de Gavi y la sobrecarga del calendario, DAvid Aganzo ha reconocido que sí: "He hablado con mucha gente pero es como el racismo. Estamos hablando de la salud de los futbolistas. ¿Queremos cantidad o calidad?. Yo prefiero ver a Messi o Pedri en las mejores condiciones posibles. Además, somos personas, tenemos que tener una familia; no es solo el partido".





Gavi se perderá toda la temporada

A mediodía de este lunes, el Barcelona emitió un comunicado confirmando la lesión de Gavi y así te lo contamos en Herrera en COPE con Alberto Herrera y José Luis Corrochano.

PARTE MÉDICO

El Fútbol Club Barcelona ha confirmado en la mañana de este lunes que, tras las pruebas realizadas en el día de hoy, estas mismas "han mostrado que el jugador del primer equipo Gavi tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco externo . En los próximos días se someterá a tratamiento quirúrgico. Al finalizar la intervención se facilitará un nuevo parte médico". Todo hace indicar que estará de baja de 6 a 8 meses de baja, y por tanto se confirma que dice adiós a la temporada.