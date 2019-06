Tiempo de Opinión: "En la calle se ha hablado de este partido"

España dijo adiós al Mundial femenino tras caer en octavos de final ante Estados Unidos por 1-2, con dos penaltis en contra, pero la gran imagen que dejó el conjunto de Jorge Vilda fue el tema del Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE de este lunes.



Joseba Larrañaga cree que, a pesar de la derrota, "ha sido un subidón, son los cimientos para el futuro del fútbol femenino" y espera que el Mundial de Francia "no sea una moda". Joseba Larrañaga también ha destacado el buen papel que ha hecho la Selección en el Mundial femenino, en especial, "la primera parte del encuentro ante Alemania".



Siro López ha reconocido que las jugadoras de la Selección española "juegan muy bien". "No ha habido ningún complejo durante el partido de hoy. Creo que no es un penalti suficiente". Y también ha querido destacar la buena imagen ante Alemania, otra de las candidatas al título, en la segunda jornada de la fase de grupos y que acabó con una derrota por la mínima por 1-0.



Sobre la jugada polémica del partido, la del segundo penalti que dio la victoria a Estados Unidos y la clasificación para cuartos de final del Mundial femenino, Isaac Fouto ha asegurado que "es dudoso". En la misma línea ha opinado Roberto Palomar: "No es una caída muy natural".





Para Mónica Marchante lo más positivo del España-Estados Unidos es que "en la calle se ha hablado de este partido".