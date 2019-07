Tiempo de Opinión: La actitud de Kyrgios, ¿bueno o malo para el tenis?

Durante el encuentro de segunda ronda de Wimbledon ante Rafa Nadal, Kyrgios volvió a dar el espectáculo. Se enfadó con el juez de silla, lanzó una bola al cuerpo del tenista español y no se disculpó por ello.



La actitud del tenista australiano, ¿es buena o mala para el tenis? Para Dani Senabre, el show de Kyrgios es bueno porque "hoy estamos hablando de este partido". Siro López cree que "es un jugador que te pone de los nervios". "Es un jugadorazo, tiene un talento increíble, pero no es un ejemplo para nadie", ha añadido.



"Estamos hablando de un loco", ha dicho Ángel García. En la misma línea, Tomás Guasch ha asegurado que el australiano "es como el primo tonto de la familia". "He visto un partido tremendo que ha exigido a Rafa. Me lo he pasado bien. Lo he visto crudo en varios momentos".



Durante el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE hemos hablado con el ex tenista Tomás Carbonell.





�� @NickKyrgios sobre su pelotazo a @RafaelNadal



➡️ "No le di a él, le di a la raqueta"



➡️ "¿Por qué tengo que disculparme? ¿Cuántos Grand Slams tiene? ¿Cuánto dinero en sus cuentas...? ¿No puede aguantar un pelotazo?"



➡️ "Quería darle pero tiene buenas manos"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/DAnyJ1mlqf — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 4 de julio de 2019



"El partido tenía todos los condicionantes. Estoy en contra de la gente que falta el respeto. McEnroe era muy diferente. No controlaba su carácter, pero era un ganador. Hay mucha diferencia. Kyrgios escupe en el plato que le da de comer", ha valorado el extenista, Tomás Carbonell, en El Partidazo de COPE.



Juan Gato, por su parte, ha destacado que "la ética de Rafa nada tiene que ver con la de Kyrgios por mucho que sea un espectáculo".