Paco González señala el gran problema actual del Barcelona: "Drama"

El FC Barcelona selló su pase de ronda en la Champions League tras vencer 2-1 al Oporto en el Lluís Companys, con dificultades. Las lesiones lastran al centro del campo blaugrana en esta primera parte de la temporada y también se hacen notar en competición europea. El equipo de Xavi recupera efectivos en la medular, pero todavía tienen que encontrar su mejor estado de forma.

Un centro del campo lastrado por las lesiones

Xavi Hernández no gana para disgustos. Al mismo tiempo que recupera a Frenkie De Jong y Pedri para la sala de máquinas, se confirma la peor de las noticias con Gavi y el de Los Palacios estará fuera de los terrenos de juego entre ocho y diez meses por una rotura en el ligamento cruzado. Algunas irrupciones inesperadas como la de Fermín López han ayudado al equipo a darle ese aire fresco y electricidad que necesitaba en el centro del campo.

Con la salida de Sergio Busquets este pasado verano, De Jong pasaba a ser el timón de la medular culé y su ausencia se ha hecho demasiado notoria desde que cayó lesionado contra el Celta de Vigo el 23 de septiembre. El holandés volvió a ser titular hace menos de una semana en el empate contra el Rayo Vallecano, pero aún tiene que coger ritmo. El caso de Pedri es muy parecido. El canario es una pieza esencial en el esquema de Xavi Hernández. Después de más de dos meses alejado del césped, el número ocho regresó a principios de noviembre contra la Real Sociedad y a pesar de dar una la asistencia de gol a Joao Cancelo, todavía no está al nivel que demostró previamente.

Los fichajes no se asientan

La directiva del Barça tenía claro en este último mercado de traspasos de verano que una de las zonas que debían reforzar era el mediocampo. Para ello, el club realizó los fichajes de Oriol Romeu y de Ilkay Gundogan. El primero llegó traspasado por tres millones de euros desde el Girona. El pivote de 32 años es, a día de hoy, el único de la plantilla de ese perfil, lo que le hizo tener muchos minutos al principio de temporada. Sin embargo, ha ido de más a menos y no se termina de afianzar en el puesto. A día de hoy, ya no es habitual en los onces de Xavi.

El caso de Gundogan es diferente. El alemán llegó al equipo blaugrana como fichaje estrella este verano. Esta incorporación fue a coste cero, ya que acabó en Barcelona como agente libre, después de ser un pilar fundamental en el Manchester City de Pep Guardiola. Tras unos últimos años a un nivel de élite en el reciente campeón de Europa había unas expectativas muy altas. Sin embargo, al centrocampista le ha costado un poco encontrar su lugar en los esquemas culés. Ha tenido muchos minutos y ha contado con la confianza del entrenador, pero Gundogan lleva 1 gol y 5 cinco asistencias en 19 partidos y está todavía lejos de su mejor estado.

Un Barcelona "extrañísimo de analizar"

Paco González habló sobre el Barcelona - Oporto de Champions al término del encuentro en Tiempo de Juego. En esta charla llegaron a la conclusión de que el Barça era "extrañísimo de analizar", aseguró el periodista. Con esto se refirió a que "ha molado como atacaba, han llegado mucho. No ha molado nada como defendían y no por los de atrás. Los tres mejores del partido han sido Cancelo, Araujo y Peña", explicó.

No obstante, Paco González ha afirmado que "el drama le viene al Barça desde el centro del campo. Pedri y Gundogan no tienen piernas para volver". La ausencia de Gavi para lo que resta de campaña es un gran problema para Xavi Hernández, puesto que no hay otro jugador en la plantilla que cumpla con las características del sevillano. "Se echaba en falta ese curro de Gavi, el que hace siempre la falta que evita los contragolpes del rival. O pone a Fermín o alguien con salud ahí en el medio o no le da", concluyó.

