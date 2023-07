C Tangana cuenta en El Partidazo de COPE cómo era ser aficionado del Celta en Madrid: "Con este acento"

El Celta celebra en 2023 su centenario y para celebrarlo está organizando, a lo largo de todo el año, una serie de eventos para rememorar la fundación del club. Entre estas acciones se encuentra la composición del himno, de la que se ha encargado el cantante C Tangana.

El artista se ofreció, a la directiva presidida por Carlos Mouriño, para ponerle letra y música a la canción. El equipo celeste recogió la petición del canante y, finalmente, le dio la responsabilidad. Y este jueves 6 de julio la canción se ha presentado en un acto oficial celebrado en el Teatro Afundación de la ciudad de Vigo.

"¿Puedo inentarlo?", escribió en redes sociales el rapero a lo que el Celta le respondió: "¡Dálle, Pucho!".

El intercambio de mensajes con Rafa Benítez

Rafa Benítez se convirtió en el nuevo entrenador del Celta el pasado 23 de junio. Y tras conocerse la noticia el técnico intercambió mensajes con C Tangana a través de las redes sociales a raíz de la publicación del himno.

"Hay que motivar a los chcicos. Ya sabes, a sus órdenes míster", era el mensaje que enviaba el artista al entrenador.

Benítez no dudaba en responderle e inclusyo le llegaba a proponer entre risas que se enfundara la camiseta del Celta en algún partido. "Vaya sorpresa C Tangana. Seguro que tus canciones les ayudarán a motivarse, pero si te pones la camiseta y metes un par de goles también me vale como ayuda. En serio, gracias y espero escucharte pronto en directo".

"Estoy mal de fondo, pero en 5 minutos de revulsivo alguna cazo", finalizaba.

C Tangana y Iago Aspas presentan el himno en El Partidazo de Cope

C Tangana, también conocido como 'El madrileño', también es un reconocido aficionado celeste desde pequeño. Su familia paterna le inculcó los valores del equipo vigués y desde entonces sigue al conjunto. Y en El Partidazo de COPE ha remomerado sus momentos de pequeño como seguidor del equipo gallego.

"Toda la familia de mi padre, mi abuela, mis primos... son de Vigo. La mitad de mi familia es de Vigo, me hice del Celta y no sabía que era algo tan raro", confesaba.

"Choca verme con este acento de Madrid y ser del Celta", concluyó.

