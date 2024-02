La 'suerte' que tiene Carlos Sainz Jr. tras el adiós de Ferrari: "Es de los pilotos más potentes"

El piloto madrileño de 29 años se ha convertido en el gran damnificado de uno de los movimientos más hablados en la Fórmula Uno durante los últimos años. Lewis Hamiliton, piloto inglés que actualmente milita en el equipo Mercedes, ha decidido hacer las maletas y cambiar la escudería alemana por la mítica escudería italiana (Ferrari) tras finalizar la temporada de 2024. Hamilton, de 39 años, ganó su primer título mundial en 2008, a bordo de un McLaren-Mercedes y añadió otros seis más en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.

El piloto inglés también ha logrado un total de: 82 victorias; 78 'poles' y 148 de los 197 podios que lleva en la Fórmula Uno con el equipo que dirige el austriaco Toto Wolff. "Mercedes ha sido parte de mi vida desde que tenía trece años. Es el sitio en el que crecí, así que la de irme de aquí es una de las decisiones más duras que he tomado en mi vida", afirmó Lewis en el comunicado presentado por Mercedes.

Audio

El madrileño Sainz, de 29 (con 2 victorias y 18 podios en la F1), tiene contrato en vigor con Ferrari hasta finales de esta temporada, por lo que, teniendo en cuenta que la pasada semana se anunció la renovación de su actual compañero, el monegasco Charles Leclerc, el fichaje de Hamilton tiene como obligada consecuencia la salida de Ferrari del piloto madrileño.

¿Qué le espera ahora a Carlos Sainz?

Carlos Sainz Jr y Hamilton celebran un segundo y tercer puesto | EFE

El piloto español es un profesional hábil y al que seguramente no le falten ofertas para la temporada 2025. Durante sus años en Ferrari se ha podido ver a un piloto con una conducción fiable, pero que sabe arriesgar en los momentos necesarios para ganar la posición si es necesario. Probablemente, una de las grandes losas para el madrileño haya sido que la escudería italiana ha priorizado de manera muy clara a su compañero de equipo, lo que le ha hecho brillar menos de cara al escaparate, aunque Carlos también ha demostrado ser un piloto con carácter y no callarse cuando algo no está funcionado entre él y su equipo, como lo sucedido esta temporada en Silverstone.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La lógica dice que Carlos Sainz terminase firmando con Mercedes y que el baile de pilotos fuera una cosa de pareja, pero se antoja algo complicado según las últimas informaciones que han salido a la luz. Algunos medios británicos han asegurado que los representantes del piloto asturiano de Aston Martin, Fernando Alonso, ya habrían iniciado conversaciones con la escudería alemana para ser el sustituto de Hamilton en Mercedes.

Alonso es uno de los mejores pilotos de la parrilla y si una de las grandes escuderías tiene una plaza vacante, no se puede descartar al asturiano. A pesar de ello, Alonso ha demostrado el cariño y afecto que profesa por los empleados y valores de la escudería inglesa, por lo que habrá que esperar a cómo se desarrolla la temporada de 2024. Si Fernando se encuentra un coche competitivo, seguramente no dude en intentar renovar su contrato con Aston Martin, pero si ocurre lo contrario, puede que busque nuevo equipo, ya que termina su vinculación con el equipo. Este movimiento dejaría el camino despejado para el fichaje de Carlos como compañero de Lance Stroll. Existe otro camino dentro de la escudería y es la de no renovar al canadiense para juntar por primera vez en la historia de la Fórmula Uno a una dupla de pilotos española. Para que esto fuera posible, Alonso tendría que renovar con Aston Martin.

La opción... ¿Menos probable?

Carlos Sainz y su hijo posando con el trofeo del Dakar 2024

Por último, existe una tercera posibilidad, aunque parece la más remota de todas. Carlos Sainz tiene la opción de firmar con Sauber. La escudería suiza dará el paso de convertirse en Audi para la temporada 2026. Esta es una temporada especial para la competición porque ya se han anunciado una serie de cambios que pretenden hacer la competición más igualada entre las escuderías.

Además, Audi tiene una relación especial con la familia Sainz después de que su padre consiguiera con esta misma marca su cuarto Rally Dakar, la competición de motor más dura que existe. Esto supondría dar un bajón en las aspiraciones a corto plazo de Carlos, pero puede ser una gran apuesta de futuro pera el madrileño.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.