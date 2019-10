Robos en las casas de los futbolistas | "Son muy profesionales, están jugando en Champions"

Thomas Partey y Casemiro, jugadores del Atlético de Madrid y Real Madrid, han sido los últimos perjudicados por la oleada de robos a futbolistas. Vicenç Guillén, asesor de Seguridad de futbolistas y empresarios ha afirmado, en El Partidazo de COPE, que "trabajan para gente que, por sus características, tienen un nivel de riesgo alto. De momento no hemos sufrido ningún robo".



Vicenç Guillén ha asegurado que los ladrones que están entrando a robar en las casas de los futbolistas "invierten tiempo y recursos para hacerlo. Son profesionales que están jugando en Champions".





➡️ "Nuestra recomendación: Nada de imágenes del domicilio. Y las llaves de los coches, mejor dejarlas en una caja fuerte"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/H6U5PvzpeN — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 30, 2019





"La mayoría han entrado cuando están jugando partidos. Hacen un seguimiento y vigilancia. Nosotros diferenciamos dos tipos de profesionales: los que esperan a que todo el mundo se vaya de casa y los que deciden entrar cuando hay gente dentro", ha añadido, Vicenç Guillén, en El Partidazo de COPE.



Vicenç Guillén ha destacado que el error más común de los jugadores de fútbol en redes sociales "no es colgar una foto. Ellos son trabajadores que montan un puzle con esas imágenes. No tienen prisa y sacarán la información que necesiten".



Sobre el factor 'efecto-llamada', ha resumido que "tenemos miedo. Los profesionales saben cómo entrar y salir. Estos que se pueden apuntar con el efecto-llamada, si hay un encuentro fortuito es cuando entra el peligro. Si no están preparados, no sabemos el uso que pueden hacer del arma".